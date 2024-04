Möchte "Traumschiff"-Star Daniel Morgenroth bald heiraten?

Bereits seit 23 Jahren gehen Daniel Morgenroth und seine Partnerin Johanna Klante gemeinsam durchs Leben. Was einst mit einer Affäre am Set begann, wurde zur großen Liebe. Im Laufe der Jahre krönten ihre gemeinsamen Töchter Lovisa und Finja das Liebesglück des Schauspielerpaares. Den Bund der Ehe haben der Das Traumschiff-Star und seine Liebste bis heute jedoch noch nicht geschlossen. Im Interview mit Bunte verrät der 60-Jährige: "Wir haben alle Papiere zusammen. Aber dann kommt immer wieder was dazwischen und der Plan der Hochzeit rutscht nach hinten." Noch fehle der letzte Impuls, der die Turteltauben zum Ja sagen bewegt.

Doch vielleicht könnte sich das in naher Zukunft ändern. Denn mittlerweile sind die beiden Töchter Lovisa und Finja 17 und 15 Jahre alt und werden allmählich flügge. Der Familienvater erzählt dem Blatt: "Unsere Töchter sind jetzt selbstständig und wir nutzen die neu-gewonnenen Freiräume, um uns wiederzuentdecken." Könnte das ein möglicher Grund sein, doch bald den Bund der Ehe zu schließen? Das lässt er noch offen und erklärt lediglich: "Eine Hochzeit ist auch nicht das, was uns als Paar stärker macht. Wir sind so sehr glücklich miteinander."

Als sich Daniel und Johanna vor über zwei Jahrzehnten bei Dreharbeiten in Australien kennen und lieben gelernt hatten, steckten beide noch in anderen Beziehungen. Doch die Anziehung zwischen den Schauspielern war so groß, dass sie ihre ehemaligen Partner füreinander verließen. "Wir waren wie Magnete, es ging einfach nicht ohne den anderen", erinnerte sich die Zweifachmama im Interview mit dem Magazin zurück.

ActionPress Daniel Morgenroth, Schauspieler

ActionPress Daniel Morgenroth und seine Partnerin Johanna Klante

