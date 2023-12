"Das Traumschiff"-Star hat keine Lust auf Influencer im Cast

Daniel Morgenroth lässt kein gutes Haar an seinen Co-Darstellern. Der Das Traumschiff-Star ist seit 2019 als erster Offizier mit Kapitänspatent an der Seite von Florian Silbereisen (42) und Barbara Wussow (62) zu sehen. Zuvor hatte er immer wieder kleine Rollen in der Fernsehreihe. Solche werden seit einiger Zeit jedoch vermehrt von Social-Media-Stars wie Cathy Hummels (35), Sarah Engels (31) oder Caro Daur (28) besetzt – und das stört Daniel gewaltig.

"Da hört der Spaß wirklich auf! Diese Person, dieser Influencer, der das Geld nicht braucht, nimmt nämlich einer Schauspielerin oder einem Schauspieler die Arbeit weg – und macht obendrein das Produkt viel schlechter", ärgerte sich der 59-Jährige im Interview mit Bunte. Das Ganze sei in seinen Augen unter aller Würde und ginge überhaupt nicht. Zudem betonte er: "Ich finde es ganz, ganz, ganz kritisch, wenn jemand, der den Beruf nicht kann, tatsächlich eine Hauptrolle spielt." Vor zwei Jahren habe es jemanden am Set gegeben, der ihm besonders negativ in Erinnerung geblieben sei: "Sie spielte eine Frau, die sich an Bord verliebte. Ich enthalte mich jedem weiteren Kommentar." Einen konkreten Namen nannte er nicht – die Hinweise deuten jedoch auf Caro hin, die Anfang 2022 auf dem Traumschiff zu sehen war.

Mit dieser Meinung ist Daniel nicht alleine. Auch Katerina Jacob (65) hatte vor ein paar Wochen die zunehmende Zahl an Influencern, Models und Co. in der Film- und Fernsehbranche gegenüber der Deutschen Presse-Agentur kritisiert: "Wie kann es sein, dass ein Format wie das 'Traumschiff' so in den Boden gestampft wird? Sein Erfinder Wolfgang Rademann rotiert im Grabe ohne Ende."

Dirk Bartling / ZDF Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Max Parger (Florian Silbereisen), Hanna Liebhold (Barbara Wussow)

ZDF / Dirk Bartling Caro Daur und Alexander Prince Osei bei "Das Traumschiff"

Getty Images Katerina Jacob im Oktober 2023 in München

