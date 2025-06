So lernte TV-Star Daniel Morgenroth seine Partnerin kennen

Daniel Morgenroth, bekannt aus seiner Rolle als Staff-Kapitän Martin Grimm in der ZDF-Serie Das Traumschiff, ist seit über zwei Jahrzehnten glücklich mit Schauspielerin Johanna Klante liiert. Die beiden lernten sich 2001 während eines Drehs in Australien kennen, als sie beide noch in anderen Beziehungen waren. "Es war Liebe auf den ersten Blick", verriet Daniel im Gespräch mit Bunte. Der Schauspieler und die ehemalige "Marienhof"-Darstellerin entschieden sich für eine gemeinsame Zukunft, und aus ihrer Liebe entstanden zwei Töchter: die heute 18-jährige Louisa und ihre 16-jährige Schwester Finja.

Die Beziehung des Paares war über die Jahre hinweg geprägt von Herausforderungen und dem Spagat zwischen Beruf und Familie. Daniel tourte als Theaterdarsteller durch Deutschland, während Johanna sich weiterhin ihrer Schauspielkarriere widmete und gleichzeitig die Familie managte. Trotz der Höhen und Tiefen haben die beiden immer zueinandergefunden. "Unsere Beziehung fällt uns nicht in den Schoß, aber wir gehen gestärkt aus schwierigen Zeiten hervor", erklärte Daniel. Heute, wo die Kinder zunehmend flügge werden, genießen die beiden neu gewonnene Freiräume und entdecken ihre Partnerschaft neu.

Eine Ehe ist für das Paar allerdings kein Thema. "Eine Hochzeit ist auch nicht das, was uns als Paar stärker macht", betonte der Schauspieler. Stattdessen genießen Daniel und Johanna ihr Leben in ländlicher Idylle vor den Toren Berlins. Johanna gibt jedoch zu, dass ihr das Loslassen ihrer Töchter nicht leichtfällt, wenngleich sie stolz auf deren Pläne und Ambitionen ist. "Für unsere Töchter beginnt eine aufregende Zeit", sagte sie, während sie ihre Familie weiterhin als Zentrum ihres Glücks betrachtet.

ActionPress Daniel Morgenroth und seine Partnerin Johanna Klante

