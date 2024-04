Nach Skandalprozess: Gil Ofarim meldet sich im Netz zurück!

Nach seinem Skandalprozess zog sich Gil Ofarim (41) vier Monate lang aus der Öffentlichkeit zurück. Nun scheint der Musiker einen Neuanfang wagen zu wollen. Statt sich jedoch mit einem Statement bei seinen Fans zurückzumelden, postet er in seiner Instagram-Story ein Video, in dem er ein Gitarrensolo hinlegt. Dazu teilt er einen Countdown, der am 4. April ausläuft und ein Projekt namens "Frühjahrsputz! Sale!" ankündigt. Ob es sich dabei um neue Musik oder eine andere Aktion handelt, lässt Gil bisher offen. Lediglich ein verheißungsvolles "Bleib dran!" kommentiert er dazu.

Im Oktober 2021 hatte Gil ein Video ins Netz gestellt, in dem er einem Hotelmitarbeiter vorgeworfen hatte, ihn antisemitisch beleidigt zu haben. Der Angestellte verklagte den Sänger daraufhin wegen Verleumdung. Im vergangenen November gestand Gil schließlich vor Gericht, dass er sich die Vorwürfe nur ausgedacht habe. Nach dem Prozess deaktivierte der ehemalige Let's Dance-Gewinner seinen Instagram-Account und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Wie schwerwiegend die Lüge von Gil für den Hotelangestellten war, machte dieser vor Gericht deutlich. Wie RTL berichtete, erklärte er, dass das Video mit Gils Vorwürfen sich für ihn angefühlt habe, als hätte ihm jemand "den Teppich unter den Füßen" weggezogen. Markus W. sei in dieser Zeit für zehn Tage untergetaucht, weil er Morddrohungen bekommen habe. Zudem musste er sich aufgrund von Schlaflosigkeit und Nervosität in psychologische Behandlung begeben.

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim vor Gericht in Leipzig, November 2023

Getty Images Gil Ofarim, Sänger

