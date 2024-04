So geht es Frank Elstner mit seiner Parkinson-Erkrankung!

Frank Elstner (81) genießt die Zeit mit seiner Familie! Der Moderator machte vor einigen Jahren eine Schockdiagnose öffentlich: Er ist an Parkinson erkrankt. Unterstützung erfährt die TV-Legende vor allem durch die Familie. Die Osterfeiertage verbrachte er in seinem Wohnort Baden-Baden, umgeben von seinen Liebsten. Auch Franks jüngste Tochter Enya Elstner ließ sich die gemeinsame Familienzeit nicht nehmen und reiste extra aus Berlin an. Mit Bild spricht sie nun über den Gesundheitszustand ihres Vaters: "Meinem Papa geht es super, er ist topfit und motiviert uns alle wie immer zu langen Spaziergängen und Ausflügen."

Das soll vor allem an einer besonderen Ganzkörper-Therapie liegen, welcher sich der TV-Star unterzieht. Seitdem soll es Frank viel besser gehen – er spielt Tischtennis, boxt, geht weiterhin viel auf Reisen und soll in diesem Jahr ein TV-Projekt planen. Zudem reist er häufig nach Berlin, um Enya zu besuchen. Auf die musikalische Karriere seiner Tochter sei er besonders stolz, wie er im Interview mit Bild verrät: "Ich höre Enyas Songs wahnsinnig gern. Ihre Stimme hat etwas Besonderes und ihre Lieder machen mich stark."

Um seine Tochter auf der Bühne performen zu sehen, ist dem stolzen Papa kein Weg zu weit: Im vergangenen Jahr reiste er zunächst von Baden-Baden mit dem Zug nach Stuttgart und flog von dort aus nach Berlin, um ein Konzert von Enya miterleben zu können. "Ich bin da einfach unangemeldet reingeschneit, um mal zu sehen, wie das läuft. Ich war wirklich überrascht von Enyas Bühnenpräsenz. Ihre Stimmfarbe ist fantastisch und es gefällt mir, wie sie sich auf der Bühne bewegt", schwärmte er damals gegenüber der Zeitung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frank Elstner, Moderator

Anzeige Anzeige

Instagram / enya_elstner Enya Elstner, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Enya so offen über die Gesundheit ihres Vaters spricht? Ich finde es super, ein Update zu bekommen! Na ja, ich finde, das sollte sie lieber ihm selbst überlassen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de