Drei Monate Klinik: Frank Elstner musste notoperiert werden

Frank Elstner (82) ist einer der beliebtesten deutschen Fernsehstars. In einem Bild-Interview macht der Moderator nun öffentlich, dass er in den vergangenen Monaten still und heimlich eine schwere Zeit durchgemacht hat. "Bei einer Routineuntersuchung hatte mein Arzt festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung war. Er überwies mich gleich ins Krankenhaus, wo eine Not-OP durchgeführt wurde. Die war dringend nötig und ich bin froh, dass ich sie überlebt habe", macht er deutlich. Nach dem Eingriff musste der einstige Wetten, dass..?-Showmaster drei Monate in der Klinik verbringen.

Seit der OP ist sich Frank noch sicherer, dass er sich auch in schlechten Zeiten auf seine Partnerin verlassen kann. Der fünffache Vater schwärmt gegenüber dem Blatt: "Meine Frau Britta war immer an meiner Seite, das hat mir sehr geholfen." Und ich hatte einen fantastischen Arzt. Neben ein paar Einschränkungen gehe es ihm inzwischen wieder so gut wie vorher. Frank verzichte jedoch seitdem auf Alkohol: "Das ist für mich eine Form der Disziplin, die ich mir selbst auferlegt habe."

Der 82-Jährige lebt schon seit einigen Jahren mit der Krankheit Parkinson. Allerdings dauerte es eine Weile, bis der Verstehen Sie Spaß?-Star eine Diagnose erhielt. "Ich habe mein Parkinson-Zittern zu spät bemerkt, weil ich immer schon gezittert habe, wenn ich aufgeregt war", berichtete er in einem früheren Interview mit der Tageszeitung.

Getty Images Frank Elstner und Britta Gessler, Juni 2024

Getty Images Frank Elstner, Moderator