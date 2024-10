Frank Elstner (82) kehrt trotz Parkinson ins TV zurück

Frank Elstner, der legendäre Showmaster und Erfinder von Wetten, dass..?, feiert mit 82 Jahren ein bemerkenswertes TV-Comeback: Trotz seiner Parkinson-Erkrankung, die er 2019 öffentlich gemacht hat, steht Elstner erneut vor der Kamera! Der Grund für seine Rückkehr ist eine neue Folge seiner SWR-Dokuserie "Elstners Reisen", wie Bild berichtet. In dieser Sendung widmet er sich dem Schutz bedrohter Tierarten. In der neuesten Episode führt der Moderator seine Zuschauer durch Deutschland und legt dabei einen besonderen Schwerpunkt auf Tier-Altersheime für Bären, Elefanten und Greifvögel. Ausgestrahlt wird die Folge im kommenden Jahr.

Der TV-Veteran äußerte, dass er bewusst regionale Tiergeschichten in den Fokus rückt, um umweltfreundliche Vorgehensweisen zu fördern. Frank (82) erläutert gegenüber dem Medium: "Man hat mich gefragt, warum ich nicht auch mal einheimische Tiergeschichten erzähle, die vor unserer Haustür passieren." Diese Überlegung passt hervorragend zu seiner nachhaltigen Entscheidung, auf lange Flugreisen zu verzichten. Der Bärenpark in Bad Füssing in Bayern ist beispielsweise eine dieser besonderen Stationen, die er besuchen wird – dort finden Bären aus schwierigen Verhältnissen eine neue Unterkunft. "Die Bären haben vorher unter unwürdigen Bedingungen gehaust", verrät Frank.

Trotz seiner Erkrankung lässt sich Frank nicht unterkriegen. Mit Boxen, mentalem Training und guter Ernährung hält er sich fit. "Wenn mein Zustand so bleibt, wie er jetzt ist, wäre ich sehr glücklich", erklärt er optimistisch im Interview mit dem Blatt. Seine Leidenschaft für den Tierschutz und die Unterstützung seiner Familie geben ihm Kraft. Frank betont: "Solange ich kann, möchte ich weiter an Projekten arbeiten, die mir wichtig sind und mir Spaß machen."

Getty Images Frank Elstner, Moderator

