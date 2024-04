Britischer Filmstar Adrian Schiller ist plötzlich verstorben

Sein Tod kam plötzlich. Adrian Schiller machte sich einen Namen als Schauspieler. Er war unter anderem in Filmen und Serien wie Doctor Who und "The Last Kingdom" zu sehen. Mit 60 Jahren hatte der Brite eine durchaus beachtliche Karriere vorzuweisen, doch jetzt folgt die traurige Nachricht: Adrian ist gestorben. Sein Agent erklärt laut The Standard in einer Stellungnahme: "Sein Tod kam plötzlich und unerwartet, und es sind noch keine weiteren Einzelheiten über die Ursache bekannt."

Laut Adrians Sprechern sitze der Schock sehr tief. "Er ist viel zu früh gestorben, und wir, seine Familie und enge Freunde sind am Boden zerstört über den Verlust", heißt es in dem Statement weiter. Er habe bis zu seinem Tod noch an einem Projekt weitergearbeitet: "Er war ein außerordentlich talentierter Schauspieler, der gerade aus Sydney zurückgekehrt war, wo er in der 'Lehman'-Trilogie auftrat und sich darauf freute, die internationale Tournee in San Francisco fortzusetzen." Am Ende der Mitteilung steht: "Unser tiefes Beileid gilt seiner Familie, die in dieser schwierigen Zeit um Privatsphäre bittet."

Adrian soll laut seines Vertreters "eine vielfältige und erfolgreiche Karriere in allen Medien" gehabt haben. Er wandte sich nicht nur der Arbeit auf der Kinoleinwand zu – Adrian war auch für seine Leidenschaft fürs Theater anerkannt und wirkte in einigen Aufführungen mit. Der "Son of God"-Darsteller war auch für sein Engagement bekannt: Adrian setzte sich für eine Kampagne gegen das Autofahren unter Alkoholeinfluss ein.

ActionPress Adrian Schiller, Schauspieler

Getty Images Adrian Schiller

