Heimliche Geburt: Julia Stiles wurde zum dritten Mal Mama!

Süße Neuigkeiten von Julia Stiles (43)! Eigentlich wollte die Schauspielerin im Interview mit der New York Times über ihr Regiedebüt für den Film "Wish You Were Here" sprechen – doch dann plaudert sie plötzlich aus, dass sie ganz heimlich erneut Mutter geworden ist! "Es ist ein ganz schönes Wechselbad der Gefühle, denn ich habe ein fünf Monate altes Baby und führe bei meinem ersten Film Regie", erzählt der "10 Dinge, die ich an Dir hasse"-Star. Die Geburt ihres dritten Nachwuchses war also bereits im vergangenen Jahr. Das Geschlecht oder den Namen wolle sie jedoch lieber für sich behalten.

Julia erklärt, sie habe nicht bewusst versucht, die Schwangerschaft oder die Geburt geheim zu halten, sie habe einfach "nicht wirklich darüber gesprochen". Dieser Coup ist ihr bereits bei ihrer zweiten Schwangerschaft gelungen. Schließlich verkündete sie im Januar 2022 aber doch die Geburt ihres zweiten Sprösslings Arlo in den sozialen Medien. Ihr Sohn Strummer kam 2017 auf die Welt. Vater der Kids ist Preston Cook, den sie 2014 am Set ihres gemeinsamen Films "Blackway" kennengelernt hatte.

Derzeit widmet sich die Theaterdarstellerin nicht ihrem üblichen Handwerk, dem Schauspiel, sondern probiert sich als Filmemacherin. Dennoch sieht sie Ähnlichkeiten zu ihrem Job als Mama. "Ich denke, dass das Muttersein ein großartiges Training für die Arbeit als Regisseurin ist", findet Julia. Sie erklärt: "Man muss ein gutes Zeitmanagement haben. Man muss ein Gespür für die Bedürfnisse der Menschen haben und sie anleiten, aber auch eine Grenze ziehen."

Getty Images Julia Stiles, Juni 2021

Getty Images Julia Stiles mit ihrem Mann Preston J. Cook, Februar 2017

