Dieses Detail aus Julia Stiles (40) Liebesleben ist bisher nicht an die Öffentlichkeit gedrungen! Die Schauspielerin wurde durch ihre Rollen in verschiedenen Filmprojekten berühmt – unvergessen bleibt sie auch für ihr Mitwirken in der Komödie "10 Dinge, die ich an dir hasse", die 1999 erschien. Allerdings konzentrierte sich Julia damals nicht nur auf die Verkörperung ihrer Figur – sondern hatte auch ein Auge auf einen ihrer Co-Stars geworfen...

Regisseur Gil Junger warf in einem Interview mit Mirá a Quién Encontré einen Blick hinter die damaligen Kulissen zu – und plauderte die pikante Lovestory aus: Julia datete doch tatsächlich Joseph Gordon-Levitt (40)! "Sie fühlten sich sehr zueinander hingezogen, was cool war... sie zu sehen, es war schön, wie sehr sie die Nähe des anderen genossen", erinnerte sich der Filmemacher zurück. Wie lang die Romanze zwischen den Schauspielern ging, verriet er allerdings nicht.

Ihre Beziehung ist aber längst Schnee von gestern – sowohl Julia als auch Joseph haben ihr Glück mittlerweile in anderen Menschen gefunden. Die 40-Jährige heiratete vor vier Jahren ihren Partner Preston Cook, kurz gefolgt von ihrem ersten gemeinsamen Nachwuchs. Joseph wurde im selben Jahr zum zweiten Mal Vater – drei Jahre nach seiner Hochzeit mit Tasha McCauley.

Hollywood Picture Press/face to/ActionPress Heath Ledger und Julia Stiles in "10 Dinge, die ich an dir hasse"

Getty Images Schauspieler Joseph Gordon-Levitt

Getty Images Julia Stiles, 2019

