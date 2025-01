Julia Stiles brachte ihren Sohn Strummer (8) mit ans Set

Julia Stiles (43) hat ihre Premiere als Regisseurin mit dem Film "Wish You Were Here" gefeiert und dabei eine unerwartete Verbindung zwischen ihrem Job als Mutter und ihrer Arbeit hinter der Kamera entdeckt. Am Mittwoch, dem 15. Januar, sprach die Schauspielerin bei einer Vorführung in New York City darüber, wie das Elternsein sie auf die Herausforderungen des Regieführens vorbereitet hat. "Man muss organisiert sein, multitasken können und auch mit Schlafmangel umgehen – das alles kenne ich als Mutter", erzählte Julia Us Weekly. Zum besonderen Highlight der Dreharbeiten für sie wurde jedoch die Tatsache, dass ihr 8-jähriger Sohn Strummer sie ans Set begleitete und ihre Arbeit dort aus nächster Nähe beobachten konnte.

Der Film, eine romantische Geschichte um Liebe und Verlust, basiert auf dem Bestseller von Renée Carlino und vereint Julia erneut mit Schauspielgrößen wie Isabelle Fuhrman (27) und Mena Massoud (33). Julia verriet gegenüber People, dass ihr Sohn regelrecht fasziniert gewesen sei und sie am Set voller Stolz unterstützt habe: "Er hat mich beobachtet, ist mir nicht von der Seite gewichen und wollte am Ende gar nicht mehr gehen." Für Julia sei es besonders bedeutend gewesen, dass Strummer sie in einer klaren Führungsrolle erleben konnte, jenseits der üblichen Besuche während der Vorbereitungen in der Maske. "Es macht mich so glücklich, dass er sieht, dass mein Job mehr ist als mir nur die Haare und das Make-up machen zu lassen", erklärte sie.

Privat ist Julia Stiles seit 2017 mit dem Kameramann Preston Cook verheiratet, mit dem sie neben Strummer auch den jüngeren Sohn Arlo und ein Baby, dessen Geschlecht und Name noch unbekannt sind, hat. Die Hollywood-Schauspielerin, die mit Filmen wie "10 Dinge, die ich an dir hasse" berühmt wurde, hat in ihrer Karriere viele Rollen verkörpert, doch der Wechsel hinter die Kamera war schon immer ihr Herzenswunsch. Julia sieht nun vieles mit neuen Augen und betonte, wie viel sie während des Entstehungsprozesses des Films gelernt habe. "Es war mein Traum, eine eigene Geschichte zu erzählen, und ich bin dankbar, dass ich ihn mit 'Wish You Were Here' verwirklichen konnte", verriet sie Us Weekly stolz.

Getty Images Julia Stiles im November 2021

Getty Images Julia Stiles mit ihrem Mann Preston J. Cook, Februar 2017

