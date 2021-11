Herzerwärmende News von Julia Stiles (40)! Seit 2017 ist die Schauspielerin – vor allem bekannt durch den Streifen "10 Dinge, die ich an dir hasse" – verheiratet. In Preston Cook hat sie offenbar den Richtigen gefunden. Im selben Jahr krönten sie ihre Liebe mit gemeinsamem Nachwuchs – Söhnchen Strummer. Und der darf sich nun auf ein Geschwisterchen freuen: Denn Julia ist erneut schwanger!

Die 40-Jährige besuchte nun ein Event in New York – und hatte eine tolle Überraschung parat. Denn auf Paparazzi-Bildern wird mehr als deutlich: Julia ist schwanger und hat bereits eine runde Körpermitte! Die Beauty strahlte in die Kameras und hielt dabei liebevoll ihren Babybauch, den sie in ein schwarzes Pulloverkleid hüllte.

Auf Social Media verkündete die Blondine ihr Glück noch nicht. Auch ihr bisheriges Mama-Dasein dokumentiert Julia nicht öffentlich im Netz – genauso wenig wie ihr Liebesleben mit Ehemann Preston. Bleibt also abzuwarten, wie viel man über ihren zweiten Nachwuchs erfahren wird.

Getty Images Preston J.Cook und Julia Stiles, Februar 2017

Getty Images Julia Stiles im November 2021

Getty Images Julia Stiles, Dezember 2019

