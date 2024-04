Insta-Comeback: Gil Ofarim verkauft seine Musikinstrumente

Gil Ofarim (41) meldet sich mit einer neuen Geschäftsidee zurück. Der Sänger hatte sich nach einem verlorenen Gerichtsprozess für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am Mittwoch meldete er sich dann aber wieder bei seinen Followern im Netz und kündigte ein neues Projekt an. Jetzt ist klar, worum es sich dabei handelt: Gil verkauft seine Instrumente! Auf Instagram schreibt der ehemalige The Masked Singer-Teilnehmer: "Ein paar meiner alten Weggefährten suchen ein neues Zuhause. Sie haben mich auf Konzerten, Tourneen, bei Studioaufnahmen und ganz besonderen Momenten meines Lebens begleitet."

Auch wenn Gil ein paar seiner Instrumente verkauft, möchte er offenbar weiterhin Musik machen: "Das Leben geht weiter, Schritt für Schritt. Ich werde mich wieder der Musik widmen und an meiner neuen Scheibe schreiben. Alles auf Hoffnung." Doch viele User reagieren enttäuscht: Sie hatten auf eine Stellungnahme gehofft. "Ein Statement, ein paar Worte, eine Entschuldigung, sehr traurig. Nichts" und "Vielleicht wäre eine öffentliche Entschuldigung fällig, bevor du wieder etwas von Leuten möchtest?! Nur so ein Tipp", heißt es mitunter in den Kommentaren.

Gil hatte sich im vergangenen Jahr wegen Verleumdung vor Gericht verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, einem Hotelmitarbeiter 2021 fälschlicherweise Antisemitismus unterstellt zu haben. Im November gestand er die Tat und wurde daraufhin zu einer Zahlung in Höhe von 10.000 Euro verdonnert. Die Summe muss er innerhalb von sechs Monaten an die Jüdische Gemeinde Leipzig und den Trägerverein des Hauses der Wannseekonferenz zahlen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

Wehnert, Matthias/ Action Press Gil Ofarim vor Gericht in Leipzig, November 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Gils Post? Ich finde die Aktion total cool. Na ja, ich hatte auf ein Statement gehofft. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de