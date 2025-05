Nach Corys Tod: Lea Micheles Haus wurde zur Touri-Attraktion

Sängerin und Schauspielerin Lea Michele (38) hat in einem Podcast offen über die schwierige Zeit nach dem Tod ihres Partners und Glee-Kollegen Cory Monteith (✝31) gesprochen. Nach Corys tragischem Tod im Juli 2013 wurde das Haus der damals 26-Jährigen in West Hollywood unfreiwillig zur Sehenswürdigkeit. Lea schilderte im Gespräch mit Jake Shane für den "Therapuss"-Podcast, dass regelmäßig Tourbusse an ihrem Haus vorbeifuhren. "Ich saß im Wohnzimmer und hörte, wie draußen 'Don't Rain on My Parade' gespielt und mein Name ausgerufen wurde", berichtete sie. Nach Corys Tod wurde das Ganze noch grotesker: Nun waren es sogenannte "Hollywood-Tragödie"-Touren, die ihr Zuhause zu einer Attraktion machten und Details zur Todesnacht durch Lautsprecher erzählten.

Die "Glee"-Darstellerin erlebte, wie Touristen nicht nur an ihr berühmtes Serienleben, sondern auch an eines der dunkelsten Kapitel ihres Privatlebens im wahrsten Sinne des Wortes ganz nah herangeführt wurden. "Eines Tages war dieser Bus plötzlich der Tourbus für verstorbene Prominente und fuhr täglich an meinem Haus vorbei", erinnerte sie sich. Eines Tages ertönte sogar gespenstische Musik aus den Boxen der Busse, während Lea drinnen war. Diese belastende Situation führte schließlich dazu, dass sie umzog: "Ich habe mir ein Haus so weit oben in den Pacific Palisades gekauft, weil ich weg aus West Hollywood musste." Der frühe Tod ihres Freundes wirkte sich zudem auf das Verhältnis zum "Glee"-Ensemble aus. "Ich war damals 26, niemand hat mir ein Handbuch für so eine Situation gegeben", gestand die Schauspielerin. Nach nur einem Monat kehrte sie ans Set zurück und stürzte sich in die Arbeit – zu viel, um den Verlust wirklich zu verarbeiten.

Lea und Cory galten vor und abseits der Kamera als Traumpaar. Ihre Beziehung begann am Set der Erfolgsserie "Glee", wo sie vier Staffeln lang Seite an Seite spielten, bevor sie ihre Liebe auch öffentlich machten. Nach Corys Tod musste Lea nicht nur mit dem privaten Verlust zurechtkommen, sondern auch damit, als Teenie-Idol und Star gegen ihre Trauer anzukämpfen. "Glee"-Co-Schöpfer Ryan Murphy (59) äußerte 2022 gegenüber Entertainment Weekly Bedauern über die damaligen Entscheidungen: "Wenn ich es noch einmal machen müsste, hätten wir viel länger pausiert – wahrscheinlich wären wir nie zurückgekehrt." In der Vergangenheit sprach Lea immer wieder davon, wie eng ihre Verbindung zu Cory war und dass sie lange gebraucht habe, um einen eigenen Weg ins Leben zurückzufinden. Die Erlebnisse rund um die Touristenbusse sind für sie zum Sinnbild für den ständigen Spagat zwischen Privatleben und öffentlicher Wahrnehmung geworden.

