Gerücht: Beendet Thomas Gottschalk heute Abend TV-Karriere?

Thomas Gottschalk (74) will heute Abend offenbar für eine echte Sensation im Fernsehen sorgen: Wie Bild nun erfahren haben will, plant der deutsche TV-Moderator in seiner Show "Denn sie wissen nicht, was passiert" zu verkünden, dass er sich komplett aus der Samstagabendunterhaltung zurückzieht. Angeblich ist die Verkündung für das Ende der Show geplant. Angeblich soll sein Kollege und langjähriger Freund Günther Jauch (68) noch versucht haben, ihn davon zu überzeugen, weiterzumachen – doch vergeblich.

Ende des Jahres soll wohl die letzte Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert" mit Thomas ausgestrahlt werden. Dabei soll der Entertainer dann auch groß verabschiedet werden. Die Show soll allerdings danach ohne ihn weitergehen, da sie zu erfolgreich sei. Wer sein Nachfolger wird, soll bislang noch nicht feststehen. Inwieweit Thomas sich wirklich ganz aus der Fernsehlandschaft zurückzieht, ist bislang nicht bestätigt.

Thomas zählt seit 50 Jahren zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen Fernsehen. Berühmt wurde der in Bamberg geborene TV-Star als Moderator der ZDF-Sendung Wetten, dass..?. Diese moderierte er von 1987 bis 2011. Zwischen 2022 und 2023 kehrte er mit dem legendären Erfolgsformat noch einmal zurück. Danach widmete er sich Formaten wie Das Supertalent oder "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle". Auch mit seinem Podcast "Die Supernasen" hatte er für Aufsehen gesorgt – im vergangenen Jahr wurde dieser ihm allerdings entzogen, da er darin Schlagersängerin Maite Kelly (45) beleidigt hatte.

Anzeige Anzeige

RTL+ Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Thomas Gottschalk in der Show "Disney100 – Die große Jubiläumsshow"

Anzeige Anzeige

Anzeige