Nach Entschuldigungsvideo: Gil Ofarim plant ersten Auftritt

Gil Ofarim (42) richtete vor wenigen Wochen das Wort an seine Fans und entschuldigte sich auf Social Media für seinen jüngsten Skandal. Trotz des langen Statements hagelte es für den Sänger heftige Kritik. Davon will sich der Musiker aber offenbar nicht unterkriegen lassen und plant nun auf Hochtouren sein Comeback. Laut Bild-Informationen soll es bereits ein konkretes Auftrittsdatum geben. Demnach möchte der "Ein Teil von mir"-Interpret am 17. April kommenden Jahres im Musikklub "Matrix" in Bochum sein großes Comeback feiern.

In dem minutenlangen Clip versuchte Gil, seinen Fans einen Einblick in seine Gedanken- und Gefühlswelt der vergangenen Monate zu geben. "Ich möchte sagen, dass ich mich lange und intensiv mit den Vorwürfen auseinandergesetzt habe. Die Zweifel und Kritiken, die immer wieder auf mich zugekommen sind, nehme ich sehr ernst", versicherte er auf Instagram und fügte unter anderem hinzu: "Ich übernehme die Verantwortung dafür, was ich tat, über das Juristische hinaus und in jeder Hinsicht. Dinge, die ich bereue und für die ich mich schäme und für die ich auch büße." Auch wenn der ein oder andere Nutzer trotz des Skandals weiterhin an Gils Seite stehen möchte, erntete der 42-Jährige vor allem Kommentare in dieser Art: "Ist für mich der verzweifelte Versuch, jetzt wieder Kohle abzugreifen über ein neues Album. Ein absoluter Selbstdarsteller, keine Spur von echter Reue." Seine Entschuldigung kauften ihm also einige User einfach nicht ab.

Aber was ist eigentlich passiert? Vor rund drei Jahren beschuldigte Gil einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels, er hätte ihn aufgrund seiner Davidstern-Kette abgewiesen und antisemitisch beleidigt. Er musste sich wegen falscher Verdächtigung und Verleumdung verantworten und rückte erst am sechsten Verhandlungstag mit der Wahrheit heraus: Die Anschuldigungen habe er frei erfunden. Es folgte eine Geldstrafe, die er erst nach neun Monaten beglich.

Getty Images Gil Ofarim beim Fotocall für "Let's Dance"

Getty Images Gil Ofarim

