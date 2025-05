Tatsächlich bestätigt: Thomas Gottschalk hört wirklich auf

Die Gerüchte stimmen also! Vor wenigen Stunden wurde berichtet, dass Thomas Gottschalk (74) heute Abend bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" einen echten Knaller verkünden wird. Und das ist nun tatsächlich eingetreten. Am Ende der Liveshow erklärte Thomas, dass er sich aus der Samstagabendunterhaltung zurückziehen wird: "Ich werde am nächsten Sonntag 75 und das ist der Punkt für einen Moderator, wo man sagen sollte, man nimmt sich selber raus. Ich hab immer gesagt, wenn der Papst jünger ist als ich, ist der Abend für mich gelaufen. Deswegen verabschiede ich mich vom Samstagabend-Entertainment." Dafür bekommt er großen Applaus vom Publikum. Eine Sendung wird er allerdings noch moderieren – die am 6. Dezember.

Zuvor behauptete Bild, dass bereits durchgesickert sei, dass Thomas sein Show-Aus am heutigen Abend verkünden wird. Sein Kollege Günther Jauch (68) habe ihn angeblich versucht, davon abzuhalten – doch Thomas habe sich nicht umstimmen lassen. Demnach soll der 74-Jährige zum Ende des Jahres seine letzte Ausgabe moderieren. Danach soll er gebührend verabschiedet werden. Die gefeierte Samstagabendshow soll trotz seines Ausstiegs aber noch weitergehen. Wer sein Nachfolger wird, soll aber wohl noch nicht feststehen.

Seit 50 Jahren ist Thomas im deutschen Fernsehen zu sehen. Große Bekanntheit erlangte er durch seinen Job als Moderator bei der ZDF-Sendung Wetten, dass..? und seinen berühmten Spruch "Top, die Wette gilt." Unter seinen Kollegen galt er als geschätzt. Doch in den vergangenen Jahren war der Entertainer aber auch immer wieder in einige Kontroversen verwickelt. Beispielsweise eckte er 2023 in seiner letzten Sendung der ZDF-Show mit Shirin David (30) an. So erklärte er damals, er habe die Rapperin nicht als Feministin eingeschätzt. Darauf konterte diese: "Warum denn nicht? Weil ich gut aussehe? [...] Ich möchte sagen, als Feministin können wir gut aussehen, klug sein und eloquent und wunderschön zugleich. Das eine schließt das andere nicht aus."

Getty Images Thomas Gottschalk und Günther Jauch, Februar 2025

Getty Images Helene Fischer, Shirin David und Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..?"

