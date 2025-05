Ohne Frau Lisa: Thomas Müller feiert seinen Bayern-Abschied

Als er ausgewechselt wird, wird es im Stadion laut – denn jeder weiß, dass der Abschied gekommen ist: Thomas Müller (35) lief heute zum letzten Mal für den FC Bayern München auf. Die Fußballlegende des Rekordmeisters stand heute von Beginn an gegen Borussia Mönchengladbach auf dem Feld, ehe er in der 84. Minute ausgewechselt wurde. Nach dem Abpfiff der Partie wird Thomas weiter bejubelt – ein emotionaler Gänsehautmoment: Laute Sprechchöre hallten durch das Stadion, während seine Kollegen ein Spalier bildeten und ihn herzlich umarmten. Besonders emotional wurde es für seine Mutter Klaudia, die auf der Tribüne die Tränen nicht verbergen konnte – auch sein Vater Gerhard zeigte sich gerührt. Von Thomas' Frau Lisa (35) fehlte allerdings jede Spur.

Im Interview mit Sky Sport Deutschland merkt man Thomas an, dass er noch gar nicht so richtig realisiert hat, dass es nun vorbei ist. "75.000 Herzen, die für mich schlagen", scherzt er zu Beginn des Gesprächs – Unrecht hat er dabei nicht. Unter den Bayern-Fans galt der Stürmer als absoluter Liebling. Neben seinem Abschied gibt es aber noch etwas zu feiern: Der Rekordverein holte die deutsche Meisterschaft. "Was wirklich super ist, dass wir heute hier die Meisterschale überreicht bekommen. Wir haben letztes Jahr schon gelitten. Leverkusen hat es sich verdient. Aber es tut schon weh, wenn du die ganze Saison ackerst und dann mit leeren Händen dastehst", freute sich Thomas darüber.

Im April machte Thomas schweren Herzens bekannt, dass seine Zeit beim FC Bayern München nach fast 25 Jahren vorbei ist. Insgesamt spielte er 743 Partien und schoss 150 Tore. "Der Verein hat sich jedoch bewusst dafür entschieden, mit mir keinen neuen Vertrag für die nächste Saison zu verhandeln. Auch wenn es nicht meinen persönlichen Wünschen entsprach, ist es wichtig, dass der Verein seinen Überzeugungen folgt. Ich respektiere diesen Schritt, den sich Vorstand und Aufsichtsrat bestimmt nicht leicht gemacht haben", schrieb Thomas in einem offenen Brief an seine Fans auf Instagram.

Getty Images Thomas Müller im Mai 2025

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

