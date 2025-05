Marie Mouroum und Alexandru reagieren auf "Let's Dance"-Aus

Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) sind nach ihrem überraschenden Aus im Viertelfinale von Let's Dance sichtlich getroffen. Obwohl sie laut Jury-Bewertung am Freitag den zweiten Platz belegten, hieß es am Ende Abschied nehmen. "Ich fühle mich komplett am Arsch gerade!", brachte Alexandru im Interview mit RTL seine Enttäuschung auf den Punkt. Auch Marie zeigte sich emotional: "Das Aus kam unerwartet, aber mal ist man ganz oben, mal ganz unten. Es ist so eine Achterbahn."

Der Abschied kam nicht nur für die beiden völlig überraschend – auch ihr Kollege Evgeny Vinokurov (34) zeigte sich verwundert. "Vom zweiten Platz rauszufliegen, das hätte ich nicht gedacht. Bin schon erstaunt", so der dritte Tänzer des gemeinsamen Trio-Tanzes. Dennoch betonte vor allem Alexandru, dass alle Kollegen im Viertelfinale es verdient hätten, weiterzukommen. Trotzdem bedauert er, dass er und Marie als eingespieltes Team auseinandergerissen werden: "Ich habe mich so gefreut und gehofft, dass unsere Reise bis zum Schluss gehen wird."

Die Fans der Stuntfrau konnten das plötzliche Aus kaum fassen. Unter einem Instagram-Post von Promiflash häuften sich enttäuschte Kommentare wie "Schade, Marie ist um Klassen besser als Sandra (25). Irgendwie ungerecht das Ganze" oder "Da ist definitiv die Falsche weitergekommen". Viele Zuschauer zweifelten das Voting an und vermuteten, dass mittlerweile eher die Followerzahlen statt echter Tanzleistung entscheidend seien. So meinte ein Fan: "Es geht nicht mehr ums Tanzen, sondern darum, wer mehr Follower hat. Und dann wird Sandra gewinnen, weil sie eine sehr große Reichweite hat." Dennoch zeigten sich einige User auch großzügig und gönnten der Influencerin das knappe Weiterkommen, trotz aller Enttäuschung.

Instagram / evgenyvinokurov Evgeny Vinokurov, Tänzer

RTL / Stefan Gregorowius Der "Let's Dance"-Cast im Viertelfinale, 2025

