Trotz Oscar: Charlize Therons Kinder haben keinen Respekt

Charlize Theron (49) hat in der jüngsten Ausgabe von Jimmy Kimmel (57) Live einen überraschend ehrlichen Einblick in ihr Familienleben gegeben. Am Donnerstagabend teilte die Oscar-Preisträgerin in der Show lachend mit, dass ihre Kinder trotz ihrer erfolgreichen Karriere keinerlei Respekt vor ihrer berühmten Mutter hätten. "Meine Kinder haben null Respekt vor mir", erzählte Charlize offen, als sie gefragt wurde, wie ihre Kinder auf ihren Beruf reagieren. Sogar ihre legendäre Trophäe beeindruckt Jackson und August, die sie 2012 und 2015 adoptierte, anscheinend kaum. "Ab und zu denke ich mir, da steht ein verdammter Oscar. Aber nein, sie sind einfach nicht beeindruckt", schilderte die Schauspielerin zur großen Erheiterung des Publikums.

Bei einer Anekdote wurde besonders deutlich, wie entspannt die Stimmung im Hause Theron ist: Als Charlize mit ihrer jüngsten Tochter unterwegs war, kamen die beiden an einem Werbeplakat zum neuen "Mission Impossible"-Film vorbei. Während sie selbst für "Old Guard 2" eine spektakuläre Actionszene an einem echten Helikopter gedreht hatte, warf ihre Tochter nur einen kurzen Blick auf Tom Cruise (62) und meinte trocken: "Komisch, er sieht viel cooler aus als du, als du an dem Helikopter hingst." Trotz solcher Bemerkungen lacht Charlize darüber und nimmt es mit viel Humor. Ihre Karriere beeindruckt offenbar alle, nur nicht ihre eigenen Kinder.

Dass Charlize neben Hollywood-Glamour auch viel Herz zeigt, ist längst bekannt. Schon früh war für sie klar, dass Adoption für sie kein Plan B, sondern Herzenssache ist. Ihre südafrikanische Kindheit, in der sie häufig mit Not und Waisenhäusern konfrontiert wurde, prägte ihre Entscheidung. Im November 2023 sprach sie mit PEOPLE offen über das Leben als alleinerziehende Mutter und sagte damals: "Eltern sein ist einfach hart, aber rückblickend denkt man, wow, ich hab’s geschafft!" Die attraktive Blondine ist aktuell Single, und ihre früheren Beziehungen mit Hollywood-Stars wie Sean Penn (64) oder Stuart Townsend (52) sind für die Schauspielerin nur noch Schnee von gestern. Ihr Fokus liegt nun auf ihrer kleinen, aber dafür authentischen Familie, die die Oscar-Gewinnerin auf jeden Fall stets auf dem Boden der Tatsachen hält.

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron und ihre beiden Töchter

Instagram / charlizeafrica Charlize Theron mit ihren Töchtern Jackson und August

