Ein Paar? Tom Cruise und Ana de Armas spazieren durch London

Tom Cruise (62) und Ana de Armas (37) sorgten vergangene Woche für Aufsehen, als sie gemeinsam in einem Londoner Park gesichtet wurden. Anlass ihres Spaziergangs war Anas 37. Geburtstag, den die Hollywoodstars in der britischen Hauptstadt verbrachten. Ein aufmerksamer Fan hielt ihren entspannten Ausflug in einem TikTok-Video fest: Umgeben von Sicherheitsleuten genoss die Schauspielerin den sonnigen Tag in einem lässigen Outfit, während sie sich angeregt mit Tom unterhielt.

Die Annäherung zwischen Tom und der "No Time To Die"-Darstellerin wurde erstmals am Valentinstag dieses Jahres bekannt. Doch erst jetzt gaben die beiden ihrer vermeintlichen Liebe eine Bühne: Bei David Beckhams (50) Geburtstagsparty in Notting Hill ließen sie es sich nicht nehmen, gemeinsam das Tanzbein zu schwingen. Während Tom anfangs allein bei dem Event ankam, verließ er die Location zusammen mit Ana – gut abgeschirmt von großen Regenschirmen und sichtlich bemüht, sich vor neugierigen Blicken zu schützen. Trotz aller Geheimniskrämerei gelangten Bilder von der fröhlichen Runde ans Licht: Auch in Victoria Beckhams (51) Instagram-Story waren Ana und Tom bei den Feierlichkeiten zu sehen.

Abseits des Rampenlichts legen Tom und die "Knives Out"-Darstellerin offenbar Wert auf Ruhe und gemeinsame Erlebnisse. Der charmante Schauspieler, der gerade 62 Jahre alt geworden ist, wurde bereits mehrfach dabei beobachtet, wie er mit Ana durch die Straßen Londons schlenderte oder sie nach Partys diskret im Auto nach Hause begleitete. Kennengelernt haben sich die beiden durch Hollywood-Projekte – über Arbeitsbeziehungen hinaus sollen Tom und Ana laut Insidern schnell ihr Herz füreinander entdeckt haben.

Getty Images Tom Cruise, Juli 2023

MEGA Ana de Armas, 2024

