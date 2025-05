Nicht wegen Tessa? Darum verkaufte Tobi Pankow Dubai-Bleibe

Tobias Pankow hat seine Wohnung in Dubai verkauft – doch anders als vermutet, lag der Grund für den Abschied von seiner Luxus-Bleibe nicht nur im laufenden Rechtsstreit mit Tessa Bergmeier (35). Im Gespräch mit Promiflash stellte der Reality-TV-Star klar, welche Argumente bei seiner Entscheidung tatsächlich eine Rolle spielten: "Der Entschluss, mich von meiner Traumwohnung zu trennen, hat mit wirtschaftspolitischen Gründen zu tun. Es ist der richtige Zeitpunkt, denn es ist nur eine Frage der Zeit, wann dort die nächste Immobilienblase platzt."

Auch wenn Tobias betont, dass sein Entschluss zum Wohnungsverkauf primär finanzielle und wirtschaftliche Motive hatte, spielt ihm dieser auch beim Verfahren mit der ehemaligen GNTM-Teilnehmerin in die Karten. "Der Rechtsstreit wird einiges kosten. Ich musste bereits viel Geld in die Hand nehmen, um die Täterin in ihrem extremistischen Feldzug erst mal zu stoppen. Gute Anwälte sind bekanntlich teuer", betonte Tobi gegenüber Promiflash und ergänzte: "Der Wohnungsverkauf wird mir helfen, den Weg bis zum Ende zu gehen. Wenn man für etwas kämpft, geht das eben auch mal an die Substanz."

Hintergrund des Zoffs zwischen Tobi und Tessa ist folgender: Während ihrer Teilnahme an Das Sommerhaus der Stars im Jahr 2024 hatte es zwischen den Reality-TV-Darstellern ordentlich gekracht. In der Show verteidigte der Influencer seine Lebensweise als passionierter Jäger, woraufhin die überzeugte Veganerin und Tierschützerin gegen ihn wetterte und ihn öffentlich als "Mörder" bezeichnete. Diese Aussage brachte das Fass für den Unternehmer zum Überlaufen. Bereits in einem früheren Interview mit Promiflash zeigte sich Tobi erschüttert über Tessas Verhalten: "In erster Linie hat mich die radikale, extremistische Art und Weise dieser Person schockiert."

