Jamie Foxx' Freundin Alyce soll "perfekt" für ihn sein!

Jamie Foxx (56) scheint für sich "die Eine" gefunden zu haben. Der Schauspieler ist seit dem vergangenen Jahr mit seiner Partnerin Alyce Huckstepp zusammen. Zwischen den beiden scheint es aktuell sehr gut zu laufen. "Alyce ist ein Schatz, ein großartiges Mädchen. Dank ihr geht es Jamie unglaublich gut", plaudert ein Insider gegenüber People aus. Der Quelle nach könnte Alyce "nicht netter und perfekter für ihn sein". Auch Jamies voller Terminkalender scheint ihrer Beziehung nichts anhaben zu können. "Jamie sieht Alyce immer noch, auch wenn er sehr beschäftigt ist", verrät der Informant.

Auch als Jamie vor kurzem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte, soll seine Liebste für ihn da gewesen sein. Laut dem Insider habe Alyce eine "großartige" und "loyale" Präsenz gegenüber dem Schauspieler gehabt. Im April war der "Django Unchained"-Darsteller wegen eines medizinischen Notfalls ins Krankenhaus gebracht worden. Danach hatte er sich monatelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf seine Genesung zu fokussieren. "Ich habe einiges durchgemacht", erklärte er im vergangenen Dezember in seiner Rede bei den Critics Choice Association‘s Celebration of Cinema & Television. "Ich genieße jetzt jede einzelne Minute – alles ist anders. Ich würde so etwas meinem schlimmsten Feind nicht wünschen", fuhr er fort.

Mittlerweile befindet sich Jamie wieder auf dem Weg der Besserung. Mit seiner neu gewonnenen Energie stürzt sich der Filmstar voll und ganz in die Arbeit. "Er muss mit allen möglichen Dingen beschäftigt sein. Er liebt es", erklärt der Insider im People-Interview. Zu seinen kommenden Projekten zählt unter anderem die Moderation der kommenden Staffel der beliebten Spielshow "Beat Shazam!". Außerdem wird er ab Mai mit seinem Film "Not Another Church Movie" wieder auf der Kinoleinwand zu sehen sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx bei den Critics Choice Association's Celebration Of Cinema & Television 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx im August 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Jamie bald selbst über seine Freundin sprechen wird? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, ich glaube, dass er seine Beziehung weiterhin privat halten wird. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de