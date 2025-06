Jamie Foxx bezeichnet P. Diddy als "widerlichen Mistkerl"

Jamie Foxx (57) hat den in einen Strafprozess verwickelten Musiker und Produzenten P. Diddy (55) laut TMZ öffentlich auf stark kritische Weise ins Visier genommen. Während eines Comedy-Auftritts in Los Angeles zog der Schauspieler, bekannt für seinen scharfen Humor, unverblümt über Diddy her. Jamie bezeichnete ihn als "widerlichen Mistkerl" und spielte dabei auf die schweren Vorwürfe an, die derzeit gegen den Rapper vor einem Gericht in New York verhandelt werden. Diddy, der sich mit Anschuldigungen wie Sexhandel und Förderung von Prostitution konfrontiert sieht, plädiert bisher auf nicht schuldig.

Jamie ließ es sich nicht nehmen, die Situation humorvoll zu kommentieren, doch die Inhalte seiner Aussagen hatten es in sich. Er sprach ironisch darüber, wie sehr Diddys Fall die schwarze Community getroffen habe, während er auf die an die Rap-Ikone angelehnten Referenzen aus einem Kultfilm von 1999 zurückgriff, um dem Ganzen noch eine bissigere Note zu verleihen. Auch eine Anspielung auf angeblich zweifelhafte Vorfälle aus dem Leben des Musikmoguls, bei denen Diddy in fragwürdigen Partyszenen im Mittelpunkt stehen soll, ließ Jamie hinter der Stand-up-Bühne verlauten. Mit pointierten Worten stichelte er, während seine Tochter Corinne (31) ihm mit entgeistertem Gesichtsausdruck lauschte.

Diddy steht nicht zum ersten Mal in der Kritik, doch selten waren die Worte eines Bekannten so deutlich wie die des "Ray"-Stars. Jamie, der selbst in der Vergangenheit durch gesundheitliche Probleme schlagzeilenträchtig wurde, erinnerte die Comedian-Welt erst vor Kurzem daran, wie nah sich Gerüchte und öffentliche Wahrnehmung manchmal kommen können. Er war es, der den skurrilen Mythen über seinen Gesundheitszustand und angebliche Mordversuche eine humorvolle Absage erteilte. Dass auch ein hochgelobter Musiker wie Diddy durch die harte Kritik eines Kollegen in so ernsten Zeiten ins Fadenkreuz gerät, zeigt, wie öffentlich die Diskussionen über den Prozess und den damit verbundenen Skandal bereits geführt werden.

Getty Images Sean "Diddy" Combs, Rapper

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

