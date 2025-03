Skurril: Jamie Foxx regelte Nachlass kurz vor Schlaganfall

Jamie Foxx (57) hat offen über eine unheimliche Vorahnung gesprochen, die er kurz vor einem lebensbedrohlichen Schlaganfall im Jahr 2023 hatte. In einem Interview berichtete der Oscar-Preisträger, dass die Menschen, die sich um seine Angelegenheiten kümmern, ihn wenige Tage vor dem medizinischen Notfall fragten, ob er ein paar Papiere durchgehen wolle, für den Fall, dass etwas passiert. "Was soll denn mit mir passieren?", habe Jamie laut People damals noch scherzhaft gefragt. Kurz darauf brach er während der Dreharbeiten zu "Back In Action" in Atlanta zusammen und fiel in ein wochenlanges Koma.

Als Jamie nach 20 Tagen aus dem Koma aufwachte, habe er das Ganze für einen Scherz gehalten. Die Welle an Unterstützung von Familie, Freunden und Fans nach dem Vorfall sei überwältigend gewesen. "Die Liebe, die ich bekommen habe, hat mir wirklich Kraft gegeben", sagte er im Gespräch. Nach seiner Genesung habe er beschlossen, seine zweite Lebenschance sinnvoll zu nutzen: "Ich möchte mehr Menschen zum Lächeln bringen und alles geben." Diese Erfahrung inspirierte ihn auch zu seinem neuesten Stand-up-Projekt "What Had Happened Was...", das nach Verzögerungen schließlich auf Netflix Premiere feierte.

Seit seiner Genesung betont Jamie immer wieder, wie sehr ihn diese Erfahrung verändert habe: "Ich schätze das Leben und die Menschen um mich herum mehr denn je." Der "Django Unchained"-Darsteller, der in Terrell, Texas, geboren wurde, blickt auf eine außergewöhnliche Karriere zurück, die ihn vom Stand-up-Comedian zum gefragten Hollywood-Star machte. Was sein Privatleben betrifft, hält er sich jedoch weitgehend bedeckt.

Getty Images Jamie Foxx im März 2024

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler