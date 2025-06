Nach Schlaganfall: Jamie Foxx weint bei den BET Awards

Jamie Foxx (57) hat bei den BET Awards eine emotionale Rede gehalten, als ihm am 9. Juni 2025 in Los Angeles der Ultimate Icon Award verliehen wurde. Der Schauspieler und Musiker nahm die Auszeichnung sichtlich bewegt entgegen, nachdem Musikikonen wie Stevie Wonder (75) und Jennifer Hudson (43) ihm zu Ehren auf der Bühne standen. Besonders rührend war, dass Jamie auf seine gesundheitliche Krise nach einem Schlaganfall im Jahr 2023 einging und die Unterstützung seiner Familie hervorhob. "Ich weiß nicht, warum ich diese zweite Chance bekommen habe, aber ich werde sie nicht vergeuden", sagte er unter Tränen. Auch seinen Töchtern Corinne und Anelise, die im Publikum saßen, widmete er besondere Worte des Dankes.

Die Laudatio von Stevie Wonder war nur der Auftakt für eine beeindruckende Hommage an Jamies vielseitiges Werk. Künstler wie Babyface (66), Ludacris (47) und Tank performten Hits aus unterschiedlichen Phasen seiner Karriere, gefolgt von einem Duett von Jennifer Hudson und Stevie Wonder. Besonders bewegend war, als Stevie Wonder auf Jamies Talent einging und von ihrem ersten Treffen in einem Club erzählte. Jamie, der nach seiner Rede von Standing Ovations begleitet wurde, erinnerte daran, wie wichtig ihm die Unterstützung der Black Community während seiner Genesung gewesen sei. Sein 2024 veröffentlichtes Netflix-Special widmete er dieser Community und versprach: "Ich werde es in Zukunft richtig machen."

Vor seinem medizinischen Notfall hatte Jamie offenbar eine Vorahnung, da er seine Angelegenheiten für den Ernstfall regeln ließ. Der Oscar-Gewinner, der während der Dreharbeiten zu "Back in Action" zusammenbrach, verbrachte beinahe drei Wochen im Koma und kämpfte sich mühsam zurück. Er erzählte, wie seine jüngste Tochter Anelise ihn während seiner schwersten Momente im Krankenhaus ermutigte, indem sie vor ihm Gitarre spielte. Jamie betonte, dass er diese zweite Chance, die ihm geschenkt wurde, nutzen wolle, um weiterhin sowohl als Künstler als auch als Familienvater ein Vorbild zu sein.

Getty Images Stevie Wonder und Jamie Foxx bei den BET Awards 2025

Getty Images Jame Foxx und seine Tochter Anelise bei der "Back in Action"-Premiere in Berlin, Januar 2025

