Jamie Foxx und Freundin Alyce Huckstepp sollen getrennt sein

Traurige Nachrichten aus Hollywood: Jamie Foxx' (57) Beziehung mit Alyce Huckstepp scheint beendet zu sein. Eineinhalb Jahre nachdem der Schauspieler und die Beauty angefangen hatten, sich zu daten, bestätigen nun mehrere Quellen gegenüber People, dass die Beziehung vorbei ist. Das Magazin hat den "Django Unchained"-Darsteller zu diesen Behauptungen angefragt, allerdings hielt er sich bisher bedeckt und kommentierte die Spekulationen um sein Liebesleben nicht.

Im Sommer 2023 wurden Alyce und Jamie erstmals miteinander gesehen, wodurch schnell Gerüchte einer Romanze aufkamen. Im vergangenen November genossen die beiden Turteltauben einen romantischen Trip nach Mexiko. Fotos, die dem Magazin vorliegen, zeigen die beiden mit entspannten Mienen an einem Strand stehen. Die Blondine hat ihren Kopf dabei auf der Schulter ihres damaligen Partners abgelegt und sie halten Händchen.

Jamie hat eine schwierige Zeit hinter sich. In seinem Netflix-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was..." offenbarte er seinen Fans, dass er im Frühjahr 2023 einen Schlaganfall durchgemacht habe. "[Der Arzt] überbrachte meiner Schwester die schrecklichen Neuigkeiten über ihren großen Bruder. Er sagte: 'Er hat eine Gehirnblutung. Das führte zum Schlaganfall'", erklärte der 57-Jährige. Er kann sich an diese Zeit nicht erinnern, da er 20 Tage lang im Koma lag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Netflix / Parrish Lewis Jamie Foxx in "What Had Happened Was..."

Anzeige Anzeige

Anzeige