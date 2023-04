Während Filmdreh: Jamie Foxx ins Krankenhaus eingeliefert!

Besorgniserregende Nachrichten von Jamie Foxx (55)! Der "Django Unchained"-Darsteller gilt als einer der erfolgreichsten Stars in Hollywood. Derzeit steht er vor der Kamera mit der ins Schauspielbusiness zurückgekehrten Cameron Diaz (50). Die zwei stecken gerade mitten in den Dreharbeiten zu ihrem Streifen "Back in Action" in Großbritannien. Nun kam es am Set aber zu einem Notfall – Jamie musste ins Krankenhaus!

Das berichtet die Tochter des 55-Jährigen in einem Statement auf Instagram. "Wir wollten mitteilen, dass mein Vater, Jamie Foxx, gestern [Dienstag] eine medizinische Komplikation erfahren hat", erklärt sie. Was genau passiert ist, schreibt sie nicht. Allerdings gehe es ihrem Vater schon besser: "Glücklicherweise ist er dank schneller Maßnahmen und guter Versorgung bereits auf dem Weg der Besserung. Wir wissen, wie sehr er geliebt wird und schätzen Ihre Gebete. Die Familie bittet um Privatsphäre während dieser Zeit."

Erst vor wenigen Tagen wurde Jamie zusammen mit seiner Filmkollegin Cameron zum ersten Mal am Set abgelichtet. Zu der Zeit schien es ihm noch gut zu gehen. Er drehte einige Szenen mit seinem Co-Star. Auf den Schnappschüssen von Dailymail machten die beiden einen angespannten Eindruck, lächelten sich aber auch an.

Anzeige

Mega Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Cameron Diaz, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de