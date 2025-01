Jamie Foxx begeistert Cameron Diaz mit Promi-Imitationen

Jamie Foxx (57) hat wieder einmal seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Stars täuschend echt zu imitieren – sehr zur Begeisterung seiner Kollegin Cameron Diaz (52). Während sie in der YouTube-Serie "GOAT Talk" Promotion für ihren Film "Back in Action" machten, forderte die Schauspielerin den Oscar-Preisträger auf, einige seiner besten Stimmenimitationen zu präsentieren. Jamie lieferte prompt und sorgte für Lacher, als er zunächst Jay-Zs (55) ruhigen Tonfall imitierte. Danach sagte Jamie mit einer verblüffend genauen Darstellung von Donald Trump (78): "Ich liebe Cameron. Ich liebe Cameron – sie ist großartig. Ich liebe alle ihre Filme. Ich liebe 'Charlie's Angels'." Cameron schwärmte: "Das ist der beste Trump, den ich je gesehen habe." Abgerundet wurde die Showeinlage durch eine überzeugende Imitation von Will Smith (56).

Für Cameron markiert "Back in Action" ihr Comeback nach einer fast zehnjährigen Pause von der Schauspielerei. Mit diesem Film sind sie und Jamie das dritte Mal zusammen auf der Leinwand zu sehen. Während Jamie erklärte, wie er bei seinen Imitationen ganz in die Persönlichkeit der Person eintaucht, lobte Cameron: "Es ist, als ob man die Person in deinen Augen sehen kann. Es ist verrückt." Die beiden Stars scheinen sichtlich Spaß an ihrer Zusammenarbeit zu haben, und Camerons Begeisterung für Jamies Talent war nicht zu übersehen.

Jamies Talent für Imitationen ist kein Geheimnis. Bereits 2015 in der "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (50) begeisterte er das Publikum mit einer Mischung aus Mick Jagger (81) und John Legend (46), als er spontan Songs wie "Hakuna Matata" performte. Privat verbindet Cameron und Jamie eine lange Freundschaft, die bis zu ihrem ersten gemeinsamen Film zurückreicht. Cameron betonte in Interviews immer wieder, wie sehr sie sich auf Jamie verlassen könne, und brachte zum Ausdruck, wie viel Spaß sie bei der Zusammenarbeit habe.

Netflix / John Wilson Cameron Diaz und Jamie Foxx am "Back in Action"-Set

Getty Images Jamie Foxx und Cameron Diaz, Dezember 2014

