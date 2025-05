Humorvoller Jamie Foxx: "P. Diddy wollte mich nicht töten"

Jamie Foxx (57) hat sich in einer Gesprächsrunde mit anderen Comedy-Größen im Rahmen einer Veranstaltung von The Hollywood Reporter zu den Verschwörungstheorien geäußert, die während seiner schweren Krankheit 2023 aufkamen. Der Schauspieler, der damals nach einem Hirnschlag mehrere Wochen im Krankenhaus verbrachte, erklärte, dass die Behauptung, P. Diddy (55) habe etwas mit seiner Hospitalisierung zu tun, völlig haltlos sei. "Nein, Puffy hat nicht versucht, mich umzubringen", stellte der "Ray"-Star People zufolge klar. Während seiner Erholung las Jamie über sein Handy zahlreiche Theorien, darunter auch die absurde Idee, er sei durch einen weißen Doppelgänger ersetzt worden, um besser auf internationalen Märkten anzukommen. Unter dem Einfluss starker Medikamente entwickelten sich bei ihm selbst surreale Gedanken – so ernst, dass sogar sein Psychiater eingreifen musste.

Jamie erzählte, dass die Medikamente, die ihm während der Behandlung verabreicht wurden, seine Wahrnehmung stark beeinflussten. "Ich saß im Krankenhausbett und dachte, sie wollten mich klonen", scherzte der Hollywood-Star. Als er einem Arzt erzählte, er habe in seinem Zimmer eine weiße Version von sich selbst gesehen, reagierte dieser gelassen mit der Entscheidung, Jamies Medikamentendosierung zu reduzieren. Seine humorvolle Verarbeitung dieser Erfahrungen teilte Jamie später auch in seinem Netflix-Special "What Had Happened Was...". Dort setzte er sich nicht nur mit den Gerüchten um Diddy auseinander, sondern auch mit den berüchtigten Partys des Musikmoguls. "Ich habe die Partys früh verlassen. Ich war um neun raus. Es sah da einfach nicht richtig aus", scherzte er.

Jamie, bekannt für seinen bissigen Humor, brachte nicht nur seine Fans, sondern auch seine Mitdiskutanten während des Gesprächs zum Lachen. Nach seiner Genesung konzentriert sich der Schauspieler und Musiker heute darauf, gesundheitlich wieder auf die Beine zu kommen. Die kuriose Phase seines Lebens scheint er mittlerweile mit einem Augenzwinkern betrachten zu können. Die absurden Netz-Verschwörungen und Jamies Humor in schwerer Zeit zeigen einmal mehr: Er gehört zu den vielseitigsten Entertainern Hollywoods.

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Getty Images Jamie Foxx im Januar 2024

