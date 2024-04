"Prominent getrennt"-Fans sind schon jetzt von Mike genervt!

Die neue Staffel von Prominent getrennt ging gestern an den Start – und die Fans sind schon jetzt von einem Teilnehmer genervt! Auf dem Instagram-Account der beliebten Realityshow häufen sich die negativen Stimmen der Fans – ihnen ist Mike Cees ein Dorn im Auge, der gemeinsam mit seiner Ex Michelle Monballijn um das Preisgeld kämpft. "Für Mike müsste es eigentlich am Anfang jeder Folge eine Triggerwarnung geben. Dieser Mensch macht mich echt sprachlos", wettert etwa ein Zuschauer, während ein weiterer kommentiert: "Bruder, ich habe Puls nach 15 Minuten. Wie will man bitte so ein Verhalten rechtfertigen?" Andere Reality-TV-Fans fordern sogar, dass Mike gar nicht mehr in derartigen Formaten auftauchen soll: "Keine Bühne mehr für Mike bitte. Dieser Mensch gehört nicht in die Öffentlichkeit."

Die Ex des ehemaligen Temptation Island-Verführers kommt bei den Fans um einiges besser an. "Michelle for President... Dass die Frau sich eine zweite Staffel Toxic-Magic-Mike gibt – Respekt, die Nerven hat nicht jeder", kommentiert etwa ein Fan auf der Social-Media-Seite, während ein weiterer betont: "Michelle hat Nerven aus Stahl! Krasse Powerfrau, die nur das Beste verdient hat!" Andere wiederum haben kein Verständnis für die Schauspielerin. "Dass Michelle sich jetzt trotzdem wieder mit ihm abgibt, muss man auch nicht verstehen" oder "Michelle hätte da nicht rein gehen dürfen. Kein Kontakt ist das Beste für sie. [...] Sie ist noch nicht so weit, ihm die Stirn zu bieten", heißt es etwa.

Gemeinsam stand das einstige Ehepaar bereits für Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera – und schon damals sorgte Mike für Entsetzen bei den Fans. So verbot der YouTuber seiner damaligen Frau, zu einer Challenge einen Bikini anzuziehen. "Ich habe viele Outfits von Michelle auch daheim sortiert zum Teil, wir sind die durchgegangen. Sie hört da auch auf mich, weil sie sich ja auch nicht so präsentieren möchte", erklärte er in der Show. Doch auch mit der ersten "Prominent getrennt"-Folge sorgt Mike schon für ordentlich Gesprächsstoff. "Passieren hier gewisse Dinge, leake ich dich komplett. Möchtest du öffentlich dein Gesicht verlieren? Soll ich die Michelle zeigen, die ich kennengelernt habe?", drohte Mike, nachdem Michelle mit ihren Mitkandidaten über eine Challenge sprach – die sie wegen Mike abbrechen mussten.

Michelle Monballijn, ehemalige "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

