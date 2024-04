Michelle und Mike Cees zoffen sich bei "Prominent getrennt"!

Mike Cees und Michelle Monballijn kämpfen bei Prominent getrennt mit anderen Ex-Paaren um die Ehre und einen Geldpreis. Eigentlich sind sie siegessicher – doch noch vor der ersten Challenge bröckelt die Fassade. Dabei startete der Tag eigentlich harmonisch: Nach kleinen Kuscheleinheiten in der Nacht bringt Mike seiner Noch-Ehefrau sogar das Frühstück ins Bett. Doch bei der Planung des Tages fliegen schnell die Fetzen. "Du lässt jetzt deine schlechte Laune an mir aus. Da fühl ich mich immer so kleingemacht", erklärt die Schauspielerin. "Ich kann es nicht mehr hören, diese Birkenstock-Dinkel-Nummer", wettert Mike und äfft Michelle nach: "Ich fühle, ich empfinde..." Sie positioniere sich immer wieder als Opfer, unterstellt ihr der DJ genervt.

Auch bei der ersten Prüfung will es einfach nicht laufen. Mike und Michelle brechen die "Liebesschaukel" vorzeitig ab. Die Kandidaten müssen in luftiger Höhe schaukeln und Sprichwörter korrekt vervollständigen – zu viel für den Realitystar. Durch seinen Abbruch verringert sich die Gewinnsumme für alle Beteiligten um 10.000 Euro. "Habt ihr nicht gemacht, ihr Bitches!", reagiert Kim Virginia Hartung (28) schockiert. Auch ihre Mitstreiter sind nicht gerade erfreut, doch dass seine Verflossene ihm nicht beisteht, stößt dem Ex-Kampf der Realitystars-Kandidaten besonders bitter auf. "Passieren hier gewisse Dinge, leake ich dich komplett", droht er ihr und fügt hinzu: "Möchtest du öffentlich dein Gesicht verlieren? Soll ich die Michelle zeigen, die ich kennengelernt habe?"

Das Ehepaar machte die Trennung im vergangenen Herbst publik. Grund war ein Seitensprung: Während Mike und Michelle in der Paartherapie an ihrer Liebe arbeiten wollten, hatte er nebenbei eine Affäre mit seiner TV-Kollegin Arielle Rippegather (33). "Es ist ganz klar, dass eine Trennung unabdingbar ist", stellte die Tatort-Darstellerin damals in ihrer Instagram-Story klar. Zuvor hatte ihre gemeinsame Teilnahme am Sommerhaus der Stars bereits für Risse in ihrer Beziehung gesorgt.

RTL Michelle und Mike bei "Prominent getrennt" 2024

ActionPress Mike Cees und Michelle Monballijn

