Letzte Besorgungen? Lea Michele zeigt Babybauch beim Shoppen

Ist das ihr letzter Ausflug zu dritt? Lea Michele (37) ist aktuell mit ihrem zweiten Nachwuchs schwanger. Zandy Reich und die Schauspielerin sind bereits stolze Eltern ihres Sohnes Ever Leo. Gemeinsam mit dem Dreijährigen scheinen die beiden nun die letzten Baby-Besorgungen zu unternehmen. In New York City wurde die Familie am Samstag abgelichtet, wie Daily Mail berichtet. Während Lea ihren Sohnemann auf den Schnappschüssen liebevoll an der Hand hält und zu ihm hinunterlächelt, trägt Zandy mehrere Taschen mit sich herum. Besonders ins Auge sticht dabei aber Leas üppiger Babybauch, der sich deutlich unter ihrem Strickpullover abzeichnet – es dürfte also bald so weit sein!

Ihre zweite Schwangerschaft verkündete der "Glee"-Star auf Instagram und machte deutlich, dass nicht nur sie sich unglaublich über den Familienzuwachs freut. "Mommy, Daddy und Ever sind überglücklich", schrieb sie unter ein Bild, das sie bereits mit einem ziemlich runden Babybauch zeigt.

Ever Leo sorgte im vergangenen Jahr immer wieder für große Sorgen – er musste mehrmals in eine Klinik. Diese Zeit zerrte sehr an Leas Nerven. "Als Eltern müssen wir für unsere Kinder stark sein. Aber manchmal möchte man einfach nur zusammenbrechen und weinen (am besten versteckt im Badezimmer oder im Schrank. Heute habe ich das Krankenhausbad gewählt)", meldete sich die Familienmama damals offen in ihrer Instagram-Story.

Instagram / leamichele Lea Michele, US-Schauspielerin

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

