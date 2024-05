Trotz Ohrfeige: Kim Virginia und Max sind cool miteinander!

Zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Max Bornmann soll es kein böses Blut geben! In der aktuellen Prominent getrennt-Staffel ist eine Situation zwischen den beiden Realitystars ganz schön aus dem Ruder gelaufen: Im Streit wurde Kim gegenüber Mitstreiter Max handgreiflich und verpasste ihm eine Ohrfeige. Daraufhin musste die TV-Bekanntheit die Sendung sofort verlassen. Mittlerweile soll zwischen den Showteilnehmern alles geklärt sein, wie Kim gegenüber Promiflash verrät. "Max und ich sind weiterhin cool. Wir haben sogar die letzten Tage telefoniert, also wir stehen auch in Kontakt", erklärt die TV-Diva im Interview.

Für die 28-Jährige sei die Situation damit endgültig geklärt, wie sie im Gespräch mit Promiflash betont: "Wenn ich jemandem eine Entschuldigung geben würde, dann wäre es Max persönlich – und das ist bereits passiert, vor Ort. Das wurde leider nicht gezeigt." Obwohl sie ihren Fehler anscheinend eingesehen hat, steht sie zu ihrem Handeln und würde es wohl immer wieder so machen: "Ich sage es mal so: Ich würde mich immer wehren, wenn mich ein Mann anfassen würde."

Während Max seiner Reality-TV-Kollegin offenbar verziehen hat, sind die Fans der Show weniger versöhnlich gestimmt. Unter einem Instagram-Beitrag auf dem offiziellen Kanal der Sendung fordern die Zuschauer, dass Kim in Zukunft gecancelt wird. "Dieser Person sollte keine Plattform mehr gegeben werden!", kommentiert ein wütender Nutzer. Auch ein anderer User meint: "Max wollte einfach nur deeskalieren. Selbst wenn er sie nach dreimal sagen nicht losgelassen hat [...], hat sie kein Recht, ihn zu schlagen. Ich bin froh, dass sie raus ist und hoffe, dass sie nie wieder eine Plattform im TV bekommt."

RTL Kim Virginia Hartung und Max Bornmann bei "Prominent getrennt"

RTL Kim Virginia Hartung, "Prominent getrennt"-Teilnehmerin

