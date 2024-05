Madonna feiert mit 1,5 Millionen Menschen ihr Tourende!

Was für ein grandioser Tourabschluss für Popstar Madonna (65). Die Sängerin feierte am 4. Mai das letzte Konzert ihrer "Celebration"-Tour in Rio de Janeiro in Brasilien. Am Strand der Copacabana blickten 1,5 Millionen Menschen darauf, wie die "Like A Virgin"-Interpretin ihre größten Hits performt – und das kostenlos! "Die Show wird nichts kosten als Dank für ihre Fans, dass sie seit vier Jahrzehnten ihre Musik feiern", heißt es auf der Webseite der Sängerin. Tickets gab es erst abends für die schnellsten Besucher. Es sei das größte Konzert, das sie im Laufe ihrer Karriere jemals gegeben hat. Fans, die das riesige Event nicht besuchen konnten, hatten die Chance, das Spektakel live auf TV Globo zu verfolgen.

Auf X feiern die Liebhaber ihrer Musik ihr Idol. "Ich könnte es mir immer wieder anschauen", schwärmt ein Fan. "Was für ein Nervenkitzel, eine Ehre und eine Freude mit so vielen Menschen an diesem historischen Moment in der 40-jährigen Karriere der Königin des Pop zusammen zu sein", hält ein weiterer fest. Es lassen sich weitere zahlreiche Kommentare finden, die die Bühnenperformance und die Looks des Superstars loben. "Ich bin sprachlos", fasst ein User seine Emotionen zusammen.

Unglaublich, dass die Sängerin diesen riesigen Auftritt mit 65 Jahren auf die Beine stellte. Im Juni 2023 machten sich Fans große Sorgen um die Queen of Pop, denn sie kollabierte und musste ins Krankenhaus. "Meine Lungen funktionierten nicht mehr, ich konnte nicht mehr selbstständig atmen. Meine Nieren versagten. Ich war mit irgendwelchen Bakterien infiziert, von denen niemand etwas weiß. Und die Sterblichkeitsrate liegt bei 40 Prozent", machte sie laut The Sun bei einem Konzert im November öffentlich.

Getty Images Menschenmenge auf dem Madonna-Konzert, 4. Mai 2024

Getty Images Madonna und Pabllo Vittar, 4. Mai 2024

