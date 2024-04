Nach Herzinfarkt: Sänger Colt Ford in kritischem Zustand

Die Country-Welt macht sich momentan Sorgen um einen ihrer größten Stars. Nach einem Konzert in einer Bar erlitt der Sänger Colt Ford einen Herzinfarkt. Der "Times We Had"-Interpret wurde zur Behandlung in das Banner Desert Medical Center in Arizona eingeliefert. Nun sind neue Informationen zu seiner Verfassung bekannt. "Er befindet sich derzeit in einem stabilen, aber kritischen Zustand auf der Intensivstation", berichtet sein Sprecher gegenüber Fox News. Genauere Angaben macht der Vertreter des US-Amerikaners nicht.

Colt hat seit einiger Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er leidet an der Autoimmunkrankheit Myasthenia Gravis und hat Augenkrebs. Die Krebsdiagnose bekam er, nachdem ein Freund einen Fleck an seinem Auge erkannt hatte. "Ich ging zu einem Arzt in Georgia, der sich auf Katarakte und all diese Dinge spezialisiert hatte, und ich erinnere mich, dass sie sagten: 'Das ist nicht gut' und 'Das muss raus", berichtete der Star gegenüber People.

Colts Fans sind schockiert. Vor ein paar Tagen meldete sich der Sänger noch mit einem witzigen Video zu Ostern bei seinen Followern auf Instagram. Darin tanzt er auf einem Stuhl zu einem Rap-Song und wirkt kerngesund. Unter dem Post sammeln sich inzwischen die Genesungswünsche für den 53-Jährigen. "Ich bete für dich und wünsche dir eine baldige Genesung!", schreibt eine Unterstützerin. Ein anderer Fan gedenkt den Liebsten des "Slow Ride"-Interpreten: "Bitte werde bald gesund. Ich bete für deine Familie."

Countrysänger Colt Ford

Colt Ford

