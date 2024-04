Herzinfarkt: Country-Sänger Colt Ford auf Intensivstation

Tragische Neuigkeiten rund um Colt Ford. Der Country-Sänger erlitt am Donnerstag nach einem Auftritt in einer Bar in Arizona einen Herzinfarkt. Der 54-Jährige wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht und liegt seitdem auf der Intensivstation. Das erklärte sein Sprecher gegenüber 9News. Weitere Informationen sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Zuvor hatte der Musiker bereits mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er leidet an Augenkrebs und an der Autoimmunkrankheit Myasthenia Gravis.

Vor drei Jahren musste Colt wegen seiner Krebserkrankung sogar operiert werden. Damals sagte er im Interview mit People: "Der Arzt sagte mir, dass ich eine Woche bis zehn Tage vor einer vollständigen Chemotherapie stünde." Ein Freund habe einen Fleck auf dem Auge des Sängers entdeckt. "Ich ging zu einem Arzt in Georgia, der sich auf Katarakte und all diese Dinge spezialisiert hatte, und ich erinnere mich, dass sie sagten: 'Das ist nicht gut' und 'Das muss raus.", erinnerte sich Colt.

Trotz seiner gesundheitlichen Probleme habe er nie die Hoffnung verloren. Zuletzt schien es für Colt wieder richtig gut zu laufen, wie er gegenüber Taste of Country verriet: "Ich bin jetzt viel besser in Form und fühle mich einfach großartig. Ich werde im Oktober heiraten. Ich habe meine Traumpartnerin gefunden. Und ich bin genauso glücklich und aufgeregt, wie ich es bei der Musik war, was schwer zu glauben ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Colt Ford performt auf dem Florida Country Superfest, 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Colt Ford, 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de