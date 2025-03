"Demütigend": Colt Ford reflektiert Folgen seines Infarktes

Der Country-Sänger Colt Ford (54), der mit bürgerlichem Namen Jason Farris Brown heißt, hat über den Moment gesprochen, der sein Leben für immer verändert hat. Anfang April letzten Jahres erlitt der Musiker im Anschluss an einen Auftritt in Gilbert, Arizona, einen schweren Herzinfarkt, der ihn nicht nur einmal, sondern gleich zweimal in einen klinisch toten Zustand versetzt hatte. Im Banner Desert Medical Center in Mesa lag er acht Tage lang im künstlichen Koma. In einem neuen Interview mit Fox News ließ er seinen Weg zur Genesung Revue passieren. Obwohl Colt das Lebensgefährliche überstanden hat, gab er zu, immer noch nicht vollständig genesen zu sein. Heute sehe er das Ereignis als eine Botschaft Gottes und eine zweite Chance im Leben: "Es ist ein solches Geschenk. Ich erkenne jetzt, wie wertvoll manche Dinge sind, und das lässt mich ein bisschen anders denken."

Der Vorfall habe den Musiker sein Leben und seine Werte überdenken lassen: "Es macht einem einfach klar, dass einige der Dinge, denen man vielleicht als jüngerer Mann nachgejagt ist... nicht wirklich so wichtig sind", erklärte der Sänger, der die Erfahrung als "zutiefst demütigend" beschreibt: "Ich war schon immer ein Alphamännchen-Typ. Und plötzlich wache ich aus dem Koma auf und kann nicht einmal mehr Eis aus einem Styroporbecher löffeln." Der Herzinfarkt traf ihn inmitten eines begonnenen Abnehmprozesses. Colt, der bislang als ein eher kräftiger Mann bekannt gewesen war, hatte schon an Gewicht verloren, sich fit gefühlt und die drohende Gefahr nicht bemerkt. Rückblickend rät er anderen, die ihre Gesundheit für selbstverständlich halten: "Es ist wichtig, Dinge im Auge zu behalten. Man merkt es manchmal nicht, bis es zu spät ist." Auch seine Essgewohnheiten habe der 54-Jährige seitdem drastisch geändert und sich von vielen ungesunden Genüssen wie "gebratenem Zeug" verabschiedet.

Privat fand Colt in seiner Frau Megan eine große Unterstützung – sie war während der schwierigen Zeit stets an seiner Seite. Das Paar hatte eigentlich geplant, im Mai letzten Jahres gemeinsam zum Kentucky Derby zu reisen, das aber letztendlich aufschieben müssen. Colt sei da zunächst anderer Meinung gewesen: "Ich sagte: 'Oh Baby, wir gehen trotzdem hin'." Megan soll seine unüberlegte Aussage nur mit den Worten "Du wirst bis dahin überhaupt nicht aus dem Krankenhaus raus sein" quittiert haben. Die Beziehung der beiden sei durch die Erlebnisse sehr gestärkt worden und Colt habe gelernt, das Leben anders zu genießen. Der Musiker, der bei seinen Fans vor allem für seine bodenständige Art beliebt ist, erzielte seinen Durchbruch 2009 mit seinem Debütalbum "Ride Through the Country", das Platz zwölf der Rap- und Platz 34 der Country-Charts erreichte.

Anzeige Anzeige

Instagram / coltfordmusic Colt Ford, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Colt Ford performt auf dem Florida Country Superfest, 2014

Anzeige Anzeige

Anzeige