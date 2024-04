Nach Herzinfarkt: Colt Ford meldet sich aus dem Krankenhaus

Colt Ford (53) hat schwere Wochen hinter sich. Anfang April erlitt der Countrysänger einen Herzinfarkt und befindet sich seitdem im Krankenhaus. Nun gibt er erstmals selbst ein Gesundheitsupdate aus dem Krankenbett und wird dabei von seinen Emotionen übermannt. "Danke für all die Gebete, die Liebe, die Kommentare und Nachrichten. Ich habe einen langen Weg vor mir, aber ich verspreche euch, dass dieser alte Countryboy zurückkommt. Es wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr sein. Ich hasse es, dass ich all diese Shows verpasse. Aber ich komme zurück", erklärt er mit Tränen in den Augen in einem Instagram-Video, in dem eine große OP-Narbe auf der Brust zu sehen ist.

Auch bedankt sich der 53-Jährige für die Unterstützung, die er in den vergangenen Wochen erleben durfte: "Ich liebe euch so sehr. Ich bin so dankbar für meine Freunde, Stars, Fans und die Leute, die ihre Hilfe angeboten haben. Ihr Fans habt mir so viel Liebe gegeben, durch die ich heute hier bin." Seine Familie und seine Verlobte Meagan hätten ihm sehr geholfen – Colt sei ihnen zutiefst dankbar für ihre Fürsorge: "Es ist hart für alle, das merkt man erst, wenn man in so einer Situation ist. Achtet auf euch, denn [ein Herzinfarkt] kann sich anschleichen."

Colt Ford ist schon seit Jahren erfolgreich in der Countrymusikbranche. Nach einem Auftritt in einer Bar im US-Bundesstaat Arizona war er am 4. April zusammengebrochen und direkt ins Krankenhaus gebracht worden. Es stand zeitweise nicht gut um ihn. "Er befindet sich derzeit in einem stabilen, aber kritischen Zustand auf der Intensivstation", berichtete ein Sprecher des "Times We Had"-Sängers gegenüber Fox News.

Getty Images Countrysänger Colt Ford, 2012

Getty Images Colt Ford, 2014

