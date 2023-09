Söhne im Trash-TV: Was sagt Marvin und Calvin Kleinens Mama?

Hat sich Mama Kleinen für ihre Söhne etwas anderes vorgestellt? Calvin Kleinen (31) wurde durch seine Temptation Island-Teilnahme bekannt, bei der er nichts anbrennen ließ. Es folgten unter anderem Shows wie Kampf der Realitystars oder Das große Promi-Büßen. An #CoupleChallenge nahm er sogar zusammen mit seinem Bruder Marvin teil, der inzwischen auch in immer mehr Formaten zu sehen ist. Aktuell sorgt der IT-Systemkaufmann bei Are You The One – Reality Stars in Love für Aufmerksamkeit. Doch was sagt Calvin und Marvins Mutter zu dem Ganzen?

Die beiden Jungs wohnen immer noch im Hotel Mama. Im Promiflash-Interview im Rahmen ihrer "Die Schnäppchenhäuser"-Renovierung verriet Calvin, dass sie mit seinem und Marvins Job eigentlich ganz gut klarkomme: "Meine Mutter findet das cool. Die ist da sehr stolz auf uns. Dadurch, dass wir jetzt auch in diesem Reality-TV-Ding drin sind, sind mir natürlich auch viel mehr Türen geöffnet. Ich kann meiner Mutter auch viel mehr ermöglichen." Dabei habe sie die Formate, in denen er zu sehen gewesen ist, nicht wirklich verfolgt. "Bei mir hat die sich gar nicht so alles angeguckt, aber bei meinem Bruder guckt sie irgendwie alles", verriet der einstige Party-Promoter.

Das Zusammenleben im Hause Kleinen sei sehr harmonisch. "Da kannst du nichts sagen. [...] Wir sind gar nicht so viel zu Hause, wie man meint, aber wenn wir zu Hause sind, ist das alles super. Wir machen unser Ding und Mama ist glücklich und wir auch", schwärmte der einstige Mitarbeiter in der Telekommunikationsbranche.

Anzeige

RTL2 Marvin und Calvin Kleinen bei "Die Schnäppchenhäuser – Promi-Spezial"

Anzeige

Instagram / marvinkleinen "#CoupleChallenge"-Kandidat Marvin Kleinen mit seinem Bruder Calvin

Anzeige

RTL2 Calvin und Marvin Kleinen bei "Die Schnäppchenhäuser – Promi-Spezial"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de