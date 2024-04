Tony Bauer wurde vor "Let's Dance" von Freundin abserviert!

In der aktuellen Folge von Let's Dance wurde es emotional für Teilnehmer Tony Bauer (28). Der Comedian stellte sich einem Wiener Walzer – dabei blickte er in der Sendung auf seinen Herzschmerz zurück. "Ich war 18 Jahre alt, sie war mein Schulschwarm und wir waren neun Jahre zusammen", erzählte der Entertainer. "Und sie hat mich vor der Show verlassen – über WhatsApp", gab er gegenüber dem Publikum preis. Trotz Liebeskummer hat er seinen Humor nicht verloren. "Weißt du, was das Witzige ist? Sie studiert Kommunikationswissenschaften", scherzte er über die Art und Weise der Trennung.

Auch wenn der Showteilnehmer immer für einen Witz zu haben ist, nahm ihn die Trennung mit. "Ist nicht so sexy, wenn man verlassen wird", gestand er. Seine Emotionen packte er in den Walzer und er tanzte mit Partnerin Anastasia Stan zu dem Roger Cicero (✝45)-Song "Ich atme ein". Am Ende belohnte die Jury ihn mit 23 Punkten für die Darbietung. Seine romantische Ader habe er trotz Liebeskummer nicht verloren. Ob er aktuell einen Schwarm hat, verriet er nicht. "Liebe ist was Tolles – wer weiß, vielleicht bin ich verliebt, vielleicht bin ich nicht verliebt. Diese Woche bin ich auf jeden Fall in den Wiener Walzer verliebt", führte er schmunzelnd aus.

Tony begeistert tänzerisch jede Woche aufs Neue – sogar die Höchstwertung von zehn Punkten erzielte er bereits. Körperlich ist Leistungssport alles andere als einfach für ihn. Der Komiker leidet an dem Kurzdarmsyndrom, weshalb er etwa 17 Stunden am Tag einen Rucksack tragen muss, über den er ernährt wird. Er möchte ein gutes Vorbild für andere Betroffene sein. "Ich möchte, dass es noch größer wird und ich versuche, ein kleines Licht auf einen kleinen dunklen Fleck scheinen zu lassen", sagte er im RTL-Interview.

Getty Images Tony Bauer mit seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan

Instagram / tonybauer.comedy Tony Bauer, Comedian

