Zehn Punkte: Tony sah "Let's Dance"-Erfolg nicht kommen!

Tony Bauer (28) ist die Überraschung der aktuellen Let's Dance-Staffel. Bereits seit einigen Wochen begeistert der Comedian das Publikum mit seinen energiegeladenen Gute-Laune-Performances. Und eben einer genau dieser Auftritte brachte dem 28-Jährigen zuletzt auch die erste Zehn-Punkte-Kelle der Staffel ein. Doch während das die wenigsten zu überraschen schien, hätte er selbst nie im Leben mit solch einer Wertung gerechnet. "Ich kann immer noch nicht – ehrlich gesagt. Ich bin immer wieder kurz davor in Tränen auszubrechen", verrät er im Anschluss an die Show im RTL-Interview und fügt hinzu: "Gestern dachte ich, das wird das Schlechteste, was ich je gemacht hab."

Doch sollte wohl alles anders kommen. Der Komiker konnte statt eines Auftritts des Grauens eine wahre Glanzleistung auf das Parkett bringen. Vor allem, dass er und Tanzpartnerin Anastasia Stan zuletzt beschlossen hatten, nicht mehr nur auf die bevorstehenden Wertungen zu achten, soll den Knoten platzen lassen haben – das erklärt die Profi-Tänzerin im weiteren Gespräch mit dem Sender. Für Tony hingegen scheint noch eine ganz andere und weitaus persönlichere Sache hinter der vergangenen Quick-Step-Meisterleistung zu stecken. "Manchmal braucht man jemanden, der mehr an einen glaubt als man selber. Und so stark wie [Anastasia] an mich glaubt – das ist schon krass!", schwärmt er von der 26-Jährigen.

Obwohl Tony selbst bis zuletzt nicht an sein Talent geglaubt hatte, waren sich die Fans nach seiner "Let's Dance"-Performance in einem Punkt fast vollkommen einig: Der Comedian hat die Zehn-Punkte-Kelle von Juror Jorge González (56) mehr als verdient. In einer Promiflash-Umfrage bejahten 91,9 Prozent der Teilnehmer die Frage, ob die Wertung fair gewesen sei. Gerade einmal 51 von insgesamt 579 Votes – und somit nur 8,8 Prozent – fanden, seine Leistung sei überbewertet gewesen.

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Getty Images Anastasia Stan und Tony Bauer bei "Let's Dance"

