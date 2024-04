Verplappert? Jana Schölermann verrät das Babygeschlecht!

Jana Julie Schölermann (36) plaudert das Babygeschlecht aus! Die Schauspielerin erwartet derzeit gemeinsam mit ihrem Mann Thore (39) ihren zweiten Nachwuchs. Nun verrät sie ganz nebenbei, welches Geschlecht ihr Wonneproppen hat. In ihrer Instagram-Story spricht sie darüber, dass sie in der jetzigen Schwangerschaft eigentlich keine Lust auf ein großes und aufwendiges Babybauchshooting hat. "Trotzdem will ich aber eine Erinnerung mit Ilvi und dem Babybauch. Das wird ja nie wieder kommen. Sie ist ja auch so interessiert an diesem Bauch und sagt immer: 'Der Bruder ist da drin'", plaudert sie aus.

Die Schwangerschaft verkündeten die werdenden Eltern Mitte Januar auf Instagram. "Ab jetzt wird unser Leben noch bunter", schrieben sie zu einem niedlichen Familienfoto, auf dem sie gemeinsam mit ihrer Tochter posieren. Jana und Thore liegen auf dem Schnappschuss auf dem Boden, ihr kleiner Schatz in der Mitte, neben ihr liegt ein positiver Schwangerschaftstest. Nähere Details gaben sie damals jedoch noch nicht preis.

Zuvor hatten die beiden Moderatoren bereits angedeutet, dass ihre Familienplanung noch nicht ganz abgeschlossen ist. Im Promiflash-Interview plauderte Jana damals aus, dass sie den Zufall darüber entschieden lassen, ob Ilvi noch ein Geschwisterchen bekommen wird: "Wir haben schon immer gesagt, dass unsere Familienplanung offen ist." Das Paar habe sich nie auf eine bestimmte Anzahl von Kindern festgelegt. "Jetzt haben wir eine Tochter und sind happy und falls noch eins kommt, wären wir auch sehr glücklich – mal gucken", erklärte sie damals ehrlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrem Kind im November 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit Tochter Ilvi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Jana und Thore verraten bald auch den Namen ihres Babys? Ja, ganz bestimmt! Nein, ich denke, den behalten sie erstmal für sich... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de