Wünschen sich Jana Schölermann und Thore wieder Nachwuchs?

Wünschen sich Thore (38) und Jana Schölermann (36) noch ein Kind? Seit 13 Jahren gehen die beiden Moderatoren gemeinsam durchs Leben. 2019 gaben sich die zwei das Jawort. Wenig später erblickte ihre Tochter Ilvi das Licht der Welt und krönte damit ihre Liebe. Haben die Schauspieler ihre Familienplanung etwa schon abgeschlossen? Mit Promiflash spricht Jana darüber, dass sie und Thore den Zufall entscheiden lassen.

"Wir haben schon immer gesagt, dass unsere Familienplanung offen ist", plaudert die Moderatorin im Promiflash-Interview aus. Das Paar habe sich nie auf eine bestimmte Anzahl von Kindern festgelegt, sondern warte ab, was das Leben für sie bereithält. "Jetzt haben wir eine Tochter und sind happy und falls noch eins kommt, wären wir auch sehr glücklich – mal gucken", erzählt Jana. Die Beauty zeigt sich dankbar: "Man kann nicht glücklicher sein, wenn man ein gesundes Kind zur Welt bringen durfte und das haben wir."

Jana und Thore machen sich also keinen Druck, ihrer Tochter noch ein Geschwisterchen zu schenken: "Wenn wir das Glück vielleicht irgendwann noch mal haben, dann nehmen wir das an, wenn es nicht so sein sollte, dann müssen wir das auch annehmen."

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann mit ihrem Kind im November 2022

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana Schölermann, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / janaschoelermann Jana und Thore Schölermann mit Tochter Ilvi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de