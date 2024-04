190 Kilo abgenommen: Tammy Slaton zeigt stolz ihren Körper

Tammy Slaton (37) kann stolz auf sich sein. In den vergangenen Monaten nahm die "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg"-Bekanntheit über 190 Kilogramm ab. Das Ergebnis präsentiert sie nun in einem neuen TikTok-Video. Die Reality-TV-Darstellerin filmt sich vor einem Spiegel, und dreht ihren verschlankten Körper von links nach rechts. Die Fans sind von Tammys Transformation begeistert. "Wow! Du siehst gut aus", lobt sie ein Follower. "Oh ja, du schaffst das [weiter abzunehmen] Tammy", ermutigt sie ein anderer User.

Bereits voreinigen Wochen machte Tammy deutlich, wie viel besser es ihr durch den Gewichtsverlust gehe. "Meine Lebensqualität hat sich so sehr verändert. Bevor ich in die Reha ging, war ich verbittert, unglücklich, suizidgefährdet, deprimiert und einfach nur gemein", erklärte sie auf TikTok. Die Abnahme habe auch ihr soziales Leben deutlich ins Positive verändert. "Ich habe persönlich gesehen, dass sich mein Umgang mit anderen Menschen und meiner Familie stark verbessert hat. Einfach meine Einstellung und wie glücklicher ich wirke. Ich lächle viel mehr", verrät sie ehrlich.

Auch viele Alltagsdinge fallen der 37-Jährigen mittlerweile wieder leichter. In einer Folge von "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" zeigte Tammy, dass sie nach über 15 Jahren wieder auf den Vordersitz eines Autos passt. "Ich habe es geschafft! Auf dem Beifahrersitz zu sitzen, ist wie eine ganz neue Welt. Du erlebst alles aus einem anderen Blickwinkel. Man ist nicht mehr die zweite Person, die etwas sieht, sondern die erste", freute sich der TV-Star.

TikTok / tammyslaton2020 Tammy Slaton, 2024

Instagram / https://www.instagram.com/queentammy86/ Tammy Slaton, TV-Star

