Actionstar Jackie Chan feiert seinen 70. Geburtstag!

Jackie Chan (70) wird 70 Jahre alt! Der Schauspieler feiert am 7. April nicht nur einen runden Geburtstag, sondern unzählige erfolgreiche Filme. Doch wie hat für den Kampfsportler alles angefangen? Er wurde 1954 in Hongkong geboren. Im Alter von nur sieben Jahren begann er seine Ausbildung an einem Schauspieler-Internat – ab 1971 arbeitete er sich nach der Schule mit 17 Jahren im Filmgeschäft nach oben. Angefangen als Stuntman ergatterte er bald größere Rollen in asiatischen Produktionen. Der große Durchbruch in Hollywood folgte 1998 mit dem Actionklassiker "Rush Hour". Der Kinoheld ist für seinen hundertprozentigen Einsatz am Set bekannt – dafür nahm er zahlreiche Verletzungen in Kauf.

Ob gebrochene Knochen, Platzwunden oder Gehörverlust: Der Schauspieler kämpfte mit einigen Strapazen. Im Gespräch mit Harper's Bazaar führte er aus, dass er sich mit der Zeit daran gewöhnt hätte. Als ihn ein Regisseur einst fragte, ob er keine Schmerzen habe, blieb er pragmatisch. "Ich habe gesagt, die habe ich schon vergessen", erinnerte er sich im Gespräch. Da der Hollywoodstar an über 200 Produktionen mitgewirkt hat, ist es schwierig, eine Auswahl seiner größten Erfolge zu treffen. Allseits bekannt sind unter anderem "In 80 Tagen um die Welt", die Neuauflage von "Karate Kid" und "Kung Fu Panda". Im Jahr 2016 ehrte die Filmakademie ihn mit einem Ehrenoscar. Über die Jahre sorgte er nicht nur beruflich, sondern auch privat für Schlagzeilen.

Er ist seit 1982 mit der taiwanischen Schauspielerin Joan Lin Feng-chiao verheiratet, mit der er den gemeinsamen Sohn Jaycee Chan hat. Ende der Neunzigerjahre wurde seine Affäre mit der Miss Asia 1990 publik, aus der eine uneheliche Tochter hervorging. Trotz Liebesdrama hält die Ehe mit Joan Lin bis heute. Jackie arbeitet nach wie vor als Schauspieler, Regisseur und Produzent – ans Aufhören denke er noch lange nicht. "In der Zukunft liegen immer noch zehn Filme, die darauf warten, dass ich sie drehe", sagt er im Interview mit Harper's Bazaar. Einen Hit landete erst wieder 2023 mit dem Netflix-Film "Hidden Strike" – dieser sicherte sich vergangenen August einen Platz in der Top-Ten-Liste des Streamingdienstes.

Getty Images Jaden Smith und Jackie Chan, "Karate Kid"-Premiere 2010

Getty Images Jackie Chan bei der Premiere von "The Foreigner", 2017

