Obdachlos trotz Promi-Vater: Jackie Chan (64) gehört seit Jahrzehnten zu den Größen in der Filmbranche und konnte sogar schon einen Oscar mit nach Hause nehmen. Der Schauspieler soll alleine im vergangenen Jahr etwa 49 Millionen US-Dollar verdient haben. Seiner Tochter Etta Ng scheint dieser Reichtum aber nicht viel zu nutzen: Sie und ihre Freundin Andi Autumn sind obdachlos und müssen unter einer Brücke schlafen!

In einem YouTube-Video sprach das Paar jetzt über seine missliche Lage in der Hoffnung auf Hilfe. "Wir sind seit einem Monat obdachlos, wegen unserer homophobischen Eltern", erklärte die 18-jährige Etta. Auch bei Freunden oder Hilfsorganisationen konnten die beiden jungen Frauen keinen Unterschlupf finden: "Wir müssten uns aufteilen, wenn wir in irgendeine staatliche Einrichtung gehen." Von ihrem berühmten Vater kann die Teenagerin aber wohl keine Unterstützung erwarten. Etta ist die uneheliche Tochter des Kinostars und sie sollen nie viel Kontakt miteinander gehabt haben.

Aber auch ihre Mutter Elaine Ng hat offenbar nur harte Worte für ihre frisch geoutete Tochter übrig. In einem Interview mit der Website Coconuts meinte sie: "Wenn sie kein Geld haben, sollten sie sich einen Job suchen. Sie sollten keinen Clip filmen, in dem sie sagen, dass sie pleite sind und wer Ettas Vater ist. Menschen auf der ganzen Welt arbeiten hart für ihr Geld und verlassen sich nicht einfach auf den Ruhm eines anderen."

YouTube / E. Zhoulin Andi Autumn und Jackie Chans Tochter Etta Ng

Thaddaeus McAdams/Getty Images for STXfilms Jackie Chan bei einem Screening von "The Foreigner"

Instagram / Etta Ng/"stolenmilktea" Jackie Chans Tochter Etta Ng

