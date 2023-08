Top Ten: Diese Netflix-Filme und -Serien begeistern gerade!

Netflix brilliert mal wieder mit einem bunten Programm. Wie immer bietet der Streaming-Riese seinen zahlreichen Abonnenten ein buntes Programm an Filmen und Serien, in dem garantiert für jeden etwas dabei ist. Woran das Publikum derzeit besonders viel Spaß hat, zeigt die Top-Ten-Liste, die regelmäßig aktualisiert wird. Und im Moment scheinen die Netflix-Fans besonders viel Spaß an bekannten Gesichtern zu haben.

Bei den Filmen ist der Spitzenreiter derzeit der Action-Film "Hidden Strike". Und dieser bringt nicht nur jede Menge Stunts mit sich, sondern auch endlich wieder das Gesicht von Action-Held Jackie Chan (69). Platz eins in den Charts der Plattform ist wohl nicht verwunderlich, denn die Zuschauer mussten fünf Jahre auf den Streifen warten. Direkt dahinter reiht sich eine deutsche Produktion ein. Der düstere Science-Fiction-Thriller "Paradise" brilliert mit Kostja Ullmann (39) und Filmikone Iris Berben (72) in den Hauptrollen. Weiter unten findet sich dann noch der sechste Teil eines echten Klassikers: Der Slasher Scream begeistert seine Fans bereits seit 1996 und aktuell zum zweiten Mal mit Jenna Ortega (20).

Bei den Serien bleibt eines unverändert: An der Spitze dominiert die dritte Staffel von The Witcher mit Henry Cavill (40) in der Hauptrolle – und das trotz anhaltender Kritik. Dicht auf den Fersen ist jedoch die zweite Staffel der Coming-of-Age-Komödie "Heartstopper", die erst vor wenigen Tagen Premiere feierte. Hier kommen aber auch Reality-TV-Fans auf ihre Kosten, denn die fünfte Staffel Too Hot To Handle schaffte es ebenfalls in die Top Ten.

Netflix Iris Berben in "Paradise"

Netflix Henry Cavill in "The Witcher"

Teddy Cavendish/Netflix Joe Locke und Kit Conner in der zweiten Staffel "Heartstopper"

