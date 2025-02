Jackie Chan feiert Comeback bei Critics' Choice Awards 2025

Jackie Chan (70) hat bei den Critics' Choice Awards 2025 in Los Angeles ein spektakuläres Comeback hingelegt. Der Schauspieler, der zuletzt vor über fünf Jahren bei einer Preisverleihung in den USA zu sehen war, trat am 7. Februar auf die Bühne, um den Preis für den "Besten fremdsprachigen Film" zu überreichen. Schon bei der Ankündigung durch Gastgeberin Chelsea Handler (49), die ihn humorvoll als "Sexsymbol" bezeichnete, war die Begeisterung des Publikums groß. Als Jackie schließlich in einem schwarzen Anzug die Bühne betrat, erhoben sich alle Anwesenden zu einer stehenden Ovation, wie Hello! berichtet. Der 70-Jährige zeigte sich sichtlich gerührt und bedankte sich mehrfach für die große Anerkennung seiner Branchenkollegen.

Neben seiner Rede, in der er die verbindende Kraft des Kinos würdigte, war auch der Moment seiner Preisübergabe besonders emotional. Jacques Audiard (72), der für seinen Film "Emilia Pérez" ausgezeichnet wurde, konnte sein Glück kaum fassen und scherzte: "Jackie Chan hat mir einen Preis überreicht. Ich fühle mich, als wäre ich gestorben und im Himmel gelandet." Jackies glamouröse Rückkehr auf die Bühne des Rampenlichts könnte einen ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Projekt liefern. In wenigen Monaten, im Mai 2025, kehrt er in "Karate Kid: Legends" in seine legendäre Rolle des Weisheitslehrers Mr. Han zurück.

Mit über 200 Filmen und zahlreichen internationalen Auszeichnungen bleibt Jackie eine der schillerndsten Personen des Filmgeschäfts. Privat engagiert sich der Star seit Jahrzehnten für zahlreiche wohltätige Zwecke. So beeindruckte er zuletzt im August 2024 bei den Paralympischen Spielen in Frankreich, als er die Olympische Flamme durch die Straßen von Paris trug. Auch wenn sich der Schauspieler in den letzten Jahren weitgehend aus dem Rampenlicht zurückgezogen hatte, scheint er immer noch genau zu wissen, wie er seine Fans begeistern kann – ob auf der Leinwand oder als charmanter Redner auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Karla Sofía Gascón und Jacques Audiard im November 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jackie Chan in Paris

Anzeige Anzeige

Anzeige