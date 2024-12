"Karate Kid"-Legenden Jackie Chan und Ralph Macchio vereint

Ralph Macchio (63) und Jackie Chan (70) kehren als Kultfiguren des "Karate Kid"-Franchise auf die Leinwand zurück. Im ersten YouTube-Trailer zum neuen Film "Karate Kid: Legends" erleben Fans eine Begegnung der Generationen: Jackie schlüpft wieder in die Rolle von Mr. Han und Ralph spielt erneut Daniel LaRusso. Gemeinsam trainieren sie den jungen Kung-Fu-Profi Li Fong, dargestellt von Ben Wang, der nach einem Schicksalsschlag von Peking nach New York ziehen muss und sich dort neuen Herausforderungen stellt.

Der Film erzählt die Geschichte von Li, der nach dem Tod seines Vaters in einer fremden Stadt Fuß zu fassen versucht. Er wird von seiner Vergangenheit eingeholt und gerät immer wieder in Konflikte. Als ein Freund seine Unterstützung braucht, meldet er sich spontan zu einem Karate-Wettbewerb an – aber seine bisherigen Fähigkeiten reichen nicht aus. Die Unterstützung durch Mr. Han und später auch Daniel LaRusso eröffnet Li eine völlig neue Perspektive: Gemeinsam entwickeln sie eine Kampftechnik, die Elemente aus Karate und Kung-Fu vereint, um ihm bei einem ultimativen Kampf zu helfen. Regie führte Jonathan Entwistle, während das Drehbuch von Rob Lieber stammt. Der Kinostart ist für den 29. Mai 2025 angesetzt.

Für Ralph Macchio ist "Karate Kid: Legends" ein weiterer Meilenstein in der Erfolgsgeschichte eines Kult-Franchise, das ihn einst weltberühmt machte. Er setzt damit die Tradition von Mr. Miyagi, seinem Mentor aus den Originalfilmen, fort. "Für mich ging es einfach darum, die Ehrlichkeit und Wahrheit von Daniel LaRusso und das, was Miyagi, sein Mentor, für ihn bedeutete, weiterzugeben und zu vermitteln", erklärte der 63-Jährige gegenüber People. Für Jackie bedeutet die Rückkehr in das "Karate Kid"-Universum eine besondere Chance: Sein letzter Auftritt als Mr. Han liegt über zehn Jahre zurück. Ben Wang, das neue Karate Kid, beeindruckte bereits während des Castings, als er sich gegen mehr als 10.000 Bewerber durchsetzte – ein echtes Zeugnis seiner Fähigkeiten und seines Talents.

Getty Images Ralph Macchio mit Jaden Smith und Jackie Chan bei "The Karate Kid" Afterparty 2010

Getty Images Jackie Chan bei der Premiere von "The Foreigner", 2017

